Ator tem recaída com alcoolismo e volta a se internar: 'Perdi essa luta'

O ator Rafael Cardoso decidiu interromper a rotina profissional para focar mais uma vez na própria recuperação. Ele anunciou nesta quinta-feira (4/6) que voltou a se internar em uma clínica especializada para tratar a dependência química e o alcoolismo.

A notícia foi compartilhada pelo próprio artista em um vídeo gravado momentos antes de dar entrada na unidade. Visivelmente abalado, ele apareceu emocionado ao se despedir dos familiares e reconheceu que enfrentou uma recaída recente.

Segundo o ator, a decisão de buscar ajuda partiu dele. Rafael explicou que optou pela internação para retomar o controle da situação e que permanecerá em tratamento pelo tempo que for necessário. "Todo mundo sabe da minha batalha que tenho há anos. Das minhas questões. E, no final de semana passada, acabei perdendo essa luta."

Na mensagem direcionada aos seguidores, ele ainda destacou a importância do cuidado contínuo com a saúde, e citou os filhos e a família como uma das principais motivações para seguir na luta contra o vício.





Segundo o "Metrópoles", Cardoso teria chegado alterado a um evento beneficente espírita em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Pessoas que estiveram no encontro relataram que o ator apresentava comportamento incompatível com as atividades previstas e aparentava estar sob efeito de álcool. A situação teria causado desconforto entre os organizadores e resultado no cancelamento de uma participação pública que ele faria durante a programação.

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Nos últimos três anos, o ator recebeu uma medida protetiva que o impede de se aproximar da ex-mulher, Mariana Bridi, perdeu o contato com os filhos e foi acusado de agredir a mãe dela, Sônia Bridi, e um idoso em um bar.