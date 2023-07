Web critica Rafael Cardoso por trocar mensagens com atriz menor de idade

677

O ator Rafael Cardoso está sendo criticado desde compartilhou um vídeo de teor homofóbico para se a João Guilherme (foto: Raquel Cunha/Globo)

O ator Rafael Cardoso está mais uma vez nos assuntos em alta nas redes sociais desta terça-feira (11/7). Desta vez, o artista está sendo bombardeado por ter trocado mensagens privadas com uma atriz de 17 anos, com a qual o galã contracenou quando ela tinha seis anos.

Segundo a colunista de celebridades, Fábia Oliveira, Rafael ainda estava casado com Mariana Bridi quando deu a investida na garota. Nas mensagens, o ator diz que a jovem está linda e que ela era muito pequena quando trabalharam juntos. A jovem diz que tinha apenas seis anos quando contracenaram em ‘A vida da gente’.

A novela da Globo foi exibida entre 2011 e 2012 e reprisada em 2021, por conta da pandemia. No folhetim, a atriz Jesuela Moro interpretava a pequena Júlia, filha de Rafael Cardoso na trama. Por isso, seu nome tem sido apontado como a jovem que trocou mensagens com ator.

Cardoso perguntou para a garota que cuida de suas redes sociais e pediu uma confirmação. “Fico com medo. Vai saber… Deixa eu te ver só para confirmar? Estou na Fazenda, acordei agora”, disse. A jovem negou o pedido, dizendo que estava deitada com a mãe. Rafael chega a pedir para que ela vá ao banheiro para lhe enviar uma imagem. Ele também enviou um vídeo com visualização única para a garota.

Em seguida, o ator se mostrou apreensivo com as mensagens. “Depois apaga aqui, pelo amor de Deus. Imagina o tamanho da merda (risos)”, compartilhou. A garota diz que as mensagens estão em “modo temporário” e se apagam sozinhas. “Só queria saber se estava bem mesmo! E saber se estava falando contigo”, defendeu.

A jovem chega a enviar uma foto para Rafael e, depois, ele pede que a garota grave um vídeo dizendo seu nome. A menina diz que não pode pois precisa ir dormir. A conversa termina com um “prazer falar contigo, menina”.

Apesar de não ser um conteúdo erótico e nem configurar crime, Rafael está sendo criticado pelas mensagens. Ele tem sido alvo de diversos “exposeds” desde que compartilhou um vídeo do humorista Nego Di comentando o fato do ator João Guilherme usar um cropped em sua sessão de fotos. O comediante usou termos homofóbicos para falar da roupa do filho de Leonardo.

Desde então, surgiram diversos prints que mostram Rafael dando em cima de outras mulheres enquanto era casado e até um rumor de que ele teria um envolvimento com outro ator. “Incrível que o Rafael Cardoso conseguiu acabar com uma carreira que nem existia”, comentou um internauta.

“Efeito borboleta é uma coisa incrível mesmo... um belo dia o João Guilherme pensou: vou usar um cropped e de repente descobrimos que o Rafael Cardoso é pedófilo”, apontou outro. “Acabei de chegar em casa e tô aqui lendo as infos da mais nova polêmica do Rafael Cardoso. É sério mesmo que a atriz de 17 anos que ele mandou aquelas mensagens é a mesma criança que foi filha dele em A Vida da Gente? Eu tô tentando processar porque isso é demais pra minha cabeça”, criticou um comentário.

Além das críticas, alguns perfis também defendem Rafael. “Ela tinha 17 para 18 anos quando Rafael Cardoso supostamente deu em cima, porque a conversa nem diz nada. E o passado de ficção dele e dela em novela não é nem vida real. Ele não fez nada contra leis! Se dependesse do que a sociedade falsa moralista acha "nojento" nem o casamento aberto dele com a mulher ia existir”, apontou uma página.

“Dizem que Rafael Cardoso criticou uma das cores do arco-íris. Agora tentam ligar ele a pedofilia. A sanha inquisitorial dos progressistas. Sob cada bandeira, uma fogueira para queimar a reputação dos infiéis. E olha que nem sou tão simpático a ele. Traiu a própria esposa”, disse outra.