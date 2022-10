Atriz de 'WandaVision' revela diagnóstico de esclerose múltipla

De acordo com Emma, o diagnóstico da doença crônica veio em 2010, após ela sentir uma dormência no lado esquerdo do rosto (foto: Copyright © 20th Century Fox Film Corp. All rights reserved, Courtesy: Everett Collection )

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Emma Caulfield Ford, atriz de 49 anos, revelou que tem esclerose múltipla. A atriz de "WandaVision" e "Buffy, a Caça-Vampiros" falou pela primeira vez sobre o assunto em entrevista à revista Variety.De acordo com Emma, o diagnóstico da doença crônica veio em 2010, após ela sentir uma dormência no lado esquerdo do rosto. O neurologista suspeitou que ela tinha paralisia de Bell, mas algumas ressonâncias magnéticas confirmaram a esclerose múltipla



"Foi literalmente um pesadelo", contou ela, sobre o momento em que descobriu a doença no set de um filme.

Leia mais: 5 mitos sobre a esclerose múltipla



A atriz não revelou a doença para ninguém nos últimos anos, além de amigos e algumas pessoas da família."Eu não queria dar a ninguém a oportunidade de não me contratar. Já existem muitos motivos para não contratar alguém, motivos que a maioria dos atores desconhece", afirmou.

Emma disse ainda que passou por dificuldades nos bastidores de "WandaVision" ao gravar por longos períodos no calor.



"Quando terminou, eu não estava me sentindo bem. Precisei de alguns dias para me recuperar. Eu fiquei:



'Eu preciso recuperar minha energia agora. Eu expulsei [energia] demais. Eu estava fisicamente tentando fazer com que eu parecesse e me sentisse normal quando estava nas frentes das câmeras. Todo mundo estava derretendo, mas é ainda pior para alguém como eu", disse.

Após informar a produção da doença, Emma voltará ao papel de Dottie na nova série da Marvel "Agatha: Coven of Chaos", baseada na vilã de WandaVision que estreia em breve.



"Eu não posso passar de novo pelo que passei em 'WandaVision'. Não posso fazer isso. Eles [a produção] não fizeram nada errado. [...] Eles não sabiam o que estava acontecendo comigo. [...] Eu contei para eles agora sabendo que não posso ficar exposta ao calor. E se eu precisar ficar, vou tomar mais cuidados do que já tomo", completou.



Na semana passada, a atriz brasileira Ludmila Dayer também revelou que foi diagnosticada com esclerose múltipla.