Ludmila Dayer, atriz de 'Senhora do Destino', revela esclerose múltipla

(foto: Instagram @ludayer13/Divulgação)

A atriz e diretora Ludmila Dayer, de 39 anos, conhecida pela novela Senhora do destino (2004), em que viveu a namorada de Giovanni Improtta (José Wilker), foi diagnosticada com esclerose múltipla.

Em um vídeo publicado no Instagram, a famosa revelou que alguns dos sintomas foram problemas de visão e cognição, mas que demorou um ano para conseguir um diagnóstico certo.

"Era um sintoma atrás do outro e por isso eu fui procurar o médico. Não conseguia enxergar direito, minha fala não acompanhava os meus pensamentos, tinha problemas de memória e muitas dores no corpo. Ia de um cômodo para o outro e não lembrava o que tinha ido fazer", explicou Ludmila Dayer, no vídeo de pouco mais de uma hora de duração.

Leia também: 5 mitos sobre a esclerose múltipla

Além dos cuidados, a atriz falou sobre alimentação. Ela cortou carne, ovo, glúten, álcool, gordura e cafeína do cardápio. "Tirei glúten, ovo, carne animal. Tudo que alimentava o vírus e provocava os sintomas. Também passei a comer coisas que desinflamam meu organismo", completou.

Morando atualmente nos Estados Unidos, Ludmila Dayer iniciou a carreira de atriz ainda criança no Brasil, no longa Carlota Joaquina, Princesa do Brazil (1995), com apenas 10 anos de idade. Ela ainda participou de novelas como Xica da Silva (1996), Corpo dourado (1998), Malhação (2000), e Senhora do destino (2004), sendo esta última a que lhe tornou popularmente conhecida pelo papel de Danielle Meira, a "ninfa bebê", da trama.