Atriz de 'O chamado' teria morrido sem resgatar fortuna em royalties

SÃO PAULO (FOLHAPRESS) - O ex-empresário da atriz Daveigh Chase, morta nesta terça-feira (16/6), aos 35 anos, diz que a artista tinha milhões de dólares para receber em direitos autorais. No entanto, ele afirma que ela não buscou o dinheiro por estar debilitada demais, supostamente em razão de problemas com dependência química.

Empresário de Chase por mais de uma década, John Ryan diz que recebia, em seu escritório, notificações para que a atriz resgatasse os valores provenientes de direitos autorais. Em entrevista ao California Post, ele afirma que tentou localizá-la, mas que não teve sucesso na busca.

Nascida em Las Vegas, no estado de Nevada, em 1990, Chase iniciou a carreira ainda na infância. Ela dublou a personagem Lilo em "Lilo & Stitch" (2002), da Disney. Segundo o empresário, ela teria direito à participação nas vendas de produtos promocionais do filme, atrações em parques temáticos e outros produtos que usassem sua voz, o que teria garantido a ela os rendimentos milionários.

Morta após sofrer complicações decorrentes de uma meningite e de uma infecção sanguínea, Chase também deu voz à personagem Chihiro no filme de animação "A viagem de Chihiro" (2001), do diretor Hayao Miyazaki.

Em 2002, interpretou Samara Morgan no filme de terror "O chamado", vilã que jura de morte quem assiste a sua fita. O filme, marcante no mundo do terror, foi o maior papel da carreira de Chase.

Mais tarde, integrou o elenco da série "Big love", da HBO, ao longo de cinco temporadas, além de participar de produções como "Donnie Darko", "CSI" e "Cold case". Seu último trabalho no cinema foi o filme independente "Um romance americano", lançado em 2016.

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Chase foi detida em 2017 por conduzir um veículo roubado e, no ano seguinte, por posse de substâncias ilícitas. Desde então, não tinha retornado para outros projetos em Hollywood.