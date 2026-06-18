'Jurassic World' é o filme mais caro da história

"Jurassic world: dominion" ultrapassou "Star wars: o despertar da força" e passa a liderar o ranking de filmes mais caros já produzidos.

A Universal gastou US$ 658,8 milhões (R$ 3,3 bilhões) para produzir "Jurassic world: dominion", lançado em 2022. O valor aparece em uma análise de demonstrações financeiras recentes e tira da Disney o recorde anterior, segundo a Fortune.

Até então, o topo era de "Star wars: o despertar da força", de 2015, com custo de US$ 638,9 milhões (R$ 3,2 bilhões).

"Dominion" foi filmado no auge da pandemia, em 2020, e teve custos elevados com protocolos de segurança e atrasos. A produção ficou meses em espera, e a estreia acabou adiada em um ano, para junho de 2022.

Manter a equipe e a estrutura prontas durante a paralisação pressionou o orçamento do estúdio. Gastos contínuos com estúdios de som, equipamentos alugados, segurança para vigiar sets e pagamento de produtores e chefes de departamento para garantir disponibilidade aumentaram o valor, segundo a revista.

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Parte do elenco ficou em quarentena por cinco meses em um hotel de luxo no Reino Unido, perto do Pinewood Studios. A Fortune relata que diárias acima de US$ 600 (cerca de R$ 3 mil) no Langley Hotel ajudaram a pesar na conta do filme.