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Daveigh Chase, que interpretou Samara em 'O Chamado', morre aos 35 anos

Atriz foi internada no início do mês e morreu de sepse decorrente de meningite

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17/06/2026 18:03

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Daveigh Chase também é conhecida por seu papel em "Donnie Darko" (2001) e por dublar a personagem Lilo, de "Lilo & Stitch"
Daveigh Chase também é conhecida por seu papel em "Donnie Darko" (2001) e por dublar a personagem Lilo, de "Lilo & Stitch" crédito: Frederick M. Brown/Getty Images/AFP

Daveigh Chase, a atriz famosa por interpretar Samara em "O Chamado" (2002), morreu hoje aos 35 anos. A notícia foi confirmada por seu namorado, Roy Hernandez, ao TMZ. Segundo ele, a causa da morte foi sepse decorrente de meningite. 

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Segundo o TMZ, Daveigh havia sido internada no início do mês. A causa da internação seria desnutrição.

Ela venceu o prêmio de melhor vilã no MTV Movie Awards por sua interpretação de Samara. Daveigh também atuou em "Donnie Darko" (2001), "Beethoven 5" (2003) e nas séries "Sabrina, Aprendiz de Feiticeira" (1998) e "Plantão Médico" (2000). 

Além do trabalho como atriz, ela também era dubladora. Daveigh foi a voz em inglês de Lilo, protagonista de "Lilo & Stitch" (2002), e de Chihiro em "A Viagem de Chihiro" (2001). 

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Em 2017, teve duas passagens pela polícia. Em fevereiro, ela foi chamada para prestar depoimento após deixar um homem na porta de um hospital e fugir. Depois, o homem morreu de overdose. Em novembro, Daveigh foi detida por estar a bordo de um carro roubado.

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