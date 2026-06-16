Cinema na Lagoinha exibirá filme gratuitamente nesta terça (16/6)
Cine Graciano vai exibir o longa 'Medusa' (2021), de Anita Rocha, pela mostra 'Mulheres mágicas: reinvenção da bruxa no cinema'
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O filme "Medusa" (2021), de Anita Rocha, será exibido gratuitamente nesta terça-feira (16/6), às 19h, no Cine Graciano (Rua Itapecerica, 468, Bairro Lagoinha). Após a sessão, haverá debate com a produtora cultural e professora Duna Dias.
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A exibição integra a mostra "Mulheres mágicas: reinvenção da bruxa no cinema", que tem curadoria de Carla Italiano, Juliana Gurman e Tatiana Mitre.
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No longa de Anita Rocha, Mariana (papel de Mari Oliveira) faz parte de uma seita formada por garotas evangélicas. Nos cultos, elas cantam, dançam e almejam se casar com os fortões do Vigilantes de Sião, um grupo que lembra o movimento "red pill".
No fim do dia, porém, elas cobrem os rostos com máscaras e lincham mulheres que não fazem parte da seita. Andar sozinha à noite, usar decotes, ter a aparência descuidada e beijar em público sãos os motivos das agressões.
O filme voltará a ser exibido gratuitamente em 3 de julho, às 18h, no Cine Cardume, do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte.
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Exibição de'Medusa'
Nesta terça-feira (16/6), às 19h, no no Cine Graciano (Rua Itapecerica, 468, Lagoinha). Entrada franca.