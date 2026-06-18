Ivete Sangalo faz convite especial para Vozinha, ídolo de Cabo Verde

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O goleiro Vozinha virou um dos rostos mais comentados da Copa do Mundo após segurar o empate de Cabo Verde diante da Espanha (0 a 0), na segunda-feira (15/6). A atuação projetou seu nome além das fronteiras do arquipélago africano. Fora dos gramados, porém, o que surpreendeu foi a revelação sobre sua ligação com o Brasil.

Em entrevista à ESPN, Vozinha contou que cresceu consumindo cultura brasileira. "Desde sempre víamos muitas novelas brasileiras depois dos telejornais", disse o goleiro, que também revelou afinidade com a música do país. "Gostava muito de Ivete Sangalo, Seu Jorge, Cidade Negra e Revelação. Minha avó era fã do Roberto Carlos."

O nome Vozinha, inclusive, é uma homenagem a Josimar, lateral-direito que brilhou pela seleção brasileira na Copa de 1986.

Ivete Sangalo convida goleiro para show

A declaração chegou aos ouvidos de Ivete, que respondeu com entusiasmo nas redes sociais. "Estou impactada com a mensagem de Vozinha, esse goleiraço", afirmou ela, antes de lançar um convite direto: "Vozinha arrasou. Quero te ver em um show meu para a gente botar para quebrar juntos".

A cantora ainda registrou carinho pelo país de origem do goleiro: "Cabo Verde é um país que tenho em especial admiração".

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Apesar do destaque na Copa, o futuro profissional de Vozinha ainda é incerto, contrastando com o brilho conquistado dentro das quatro linhas.