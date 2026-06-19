Atriz Anne Hathaway está grávida do terceiro filho

A atriz Anne Hathaway, de 43 anos, revelou nesta sexta-feira (18/6) que está grávida pela terceira vez. No vídeo publicado nas redes sociais, ela aparece exibindo a barriga ao som de Baby, I’m Yours, de Barbara Lewis. "Bebê, eu sou teu", escreveu na legenda. A novidade veio no que é considerado o ano mais intenso de sua carreira.

O pai da criança é o produtor e ator Adam Shulman, de 45 anos, com quem ela já tem dois filhos: Jonathan, de 10 anos, e Jack, de 5.

Cinco filmes em 2026

A gestação foi anunciada em meio a uma agenda cinematográfica fora do comum. Neste ano, Anne Hathaway protagoniza cinco produções: O Diabo Veste Prada 2, sequência do sucesso de 2006; Mother Mary, musical de terror dirigido por David Lowery; A Odisseia, o novo épico de Christopher Nolan; Verity, adaptação do livro de Colleen Hoover; e o suspense O Fim da Rua, ao lado de Ewan McGregor.

Não satisfeita com os CINCO filmes que lançará em 2026, Anne Hathaway revelou hoje com um vídeo nas redes sociais que está grávida do terceiro filho! Com "A Odisseia" pronto para estrear em julho, significa que veremos a atriz na divulgação com a barriguinha pelos tapetes pic.twitter.com/d0EzmC8FIC — AdoroCinema (@adorocinema) June 19, 2026

Durante a divulgação da sequência do filme de moda, a atriz falou sobre o suporte que recebeu do marido nessa fase. "Ele me apoia completamente. Este ano foi atípico nós dois sabemos que provavelmente nunca mais vai acontecer algo assim", disse à People.

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Histórico de perda e infertilidade

Hathaway sempre manteve os filhos afastados da exposição pública e nunca compartilhou imagens dos rostos deles. Em entrevista à Vanity Fair, ela revelou ter enfrentado dificuldades para engravidar e um aborto espontâneo em 2015. Ao anunciar a segunda gravidez, em 2019, também se posicionou em solidariedade a outras mulheres em situação semelhante. "Passei por muita dor tentando engravidar", afirmou na época.