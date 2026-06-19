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FAMÍLIA CRESCEU

Atriz Anne Hathaway está grávida do terceiro filho

A atriz de 43 anos revelou que está grávida pela terceira vez. No vídeo publicado nas redes sociais, ela aparece exibindo a barriga

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JJ
Joubert Júnior
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Joubert Júnior
Repórter
19/06/2026 13:34 - atualizado em 19/06/2026 13:41

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Atriz Anne Hathaway está grávida pela terceira vez aos 43 anos: ‘Bebê, eu sou teu’
Atriz Anne Hathaway está grávida pela terceira vez aos 43 anos: ‘Bebê, eu sou teu’ crédito: Tupi

A atriz Anne Hathaway, de 43 anos, revelou nesta sexta-feira (18/6) que está grávida pela terceira vez. No vídeo publicado nas redes sociais, ela aparece exibindo a barriga ao som de Baby, I’m Yours, de Barbara Lewis. "Bebê, eu sou teu", escreveu na legenda. A novidade veio no que é considerado o ano mais intenso de sua carreira.

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O pai da criança é o produtor e ator Adam Shulman, de 45 anos, com quem ela já tem dois filhos: Jonathan, de 10 anos, e Jack, de 5.

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Cinco filmes em 2026

A gestação foi anunciada em meio a uma agenda cinematográfica fora do comum. Neste ano, Anne Hathaway protagoniza cinco produções: O Diabo Veste Prada 2, sequência do sucesso de 2006; Mother Mary, musical de terror dirigido por David Lowery; A Odisseia, o novo épico de Christopher Nolan; Verity, adaptação do livro de Colleen Hoover; e o suspense O Fim da Rua, ao lado de Ewan McGregor.

Durante a divulgação da sequência do filme de moda, a atriz falou sobre o suporte que recebeu do marido nessa fase. "Ele me apoia completamente. Este ano foi atípico nós dois sabemos que provavelmente nunca mais vai acontecer algo assim", disse à People.

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Histórico de perda e infertilidade

Hathaway sempre manteve os filhos afastados da exposição pública e nunca compartilhou imagens dos rostos deles. Em entrevista à Vanity Fair, ela revelou ter enfrentado dificuldades para engravidar e um aborto espontâneo em 2015. Ao anunciar a segunda gravidez, em 2019, também se posicionou em solidariedade a outras mulheres em situação semelhante. "Passei por muita dor tentando engravidar", afirmou na época.

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