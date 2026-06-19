Isabela Morais faz homenagem a Elis Regina neste domingo (21/6)
Cantora de Três Pontas se apresenta no Centro Cultural Unimed-BH Minas, em show com direção do violonista Thiago Delegado
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Mineira de Três Pontas, a cantora Isabela Morais apresenta o show “De coisas que aprendi com Elis”, neste domingo (21/6), no Centro Cultural Unimed-BH Minas. Em cartaz desde 2018, o tributo a Elis Regina é dirigido desta vez pelo violonista Thiago Delegado, destaque da música instrumental em BH.
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O espetáculo será aberto por clássicos da MPB, como “O bêbado e a equilibrista”, “Águas de março” e “Como nossos pais”, sucessos da gaúcha. Clube da Esquina e Lô Borges, que morreu no ano passado, também serão homenageados.
Isabela começou a cantar ao lado do irmão quando tinha 9 anos. Aos 14, integrou o Ummagumma, grupo de tributo ao Pink Floyd. Gravou com Milton Nascimento no disco “...E a gente sonhando”, participou da turnê homônima com músicos de Três Pontas, onde Bituca foi criado.
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Elis Regina (1945-1982) é a maior influência musical de Isabela. “Em 2018, surgiu a ideia do projeto com artistas de Três Pontas, agora estamos em outra fase, com músicos de Belo Horizonte. Amadureci muito como cantora, o próprio exercício de fazer este repertório me ajudou bastante. Como a obra da Elis é muito extensa, podemos variar bastante”, comenta.
O impacto da estrela da MPB sobre a mineira não se limita à música. Nas décadas de 1960 a 1980, a “Pimentinha”, como a gaúcha era chamada, não esmoreceu diante da censura imposta pela ditadura militar aos artistas.
A voz de Elis foi símbolo da luta contra a opressão. A versão dela para “O bêbado e a equilibrista”, de Aldir Blanc e João Bosco, virou o hino da anistia política, por exemplo.
“Aprendi muito com a Elis sobre o próprio Brasil, com as reflexões dela através das canções. Procuro trazer um pouco disso para o palco, escolher músicas que sejam pertinentes de serem cantadas em nosso tempo histórico”, explica Isabela.
A parceria com Milton Nascimento, muito ligado a Elis, marcou a trajetória da três-pontana. “É um antes e depois na vida da gente (cantar com Bituca), experiência muito incrível. Ele tem aura especial”, conta Isabela.
O Clube da Esquina, outro destaque de domingo, também marcou a cantora. “A música do Clube está sendo sempre descoberta, é um tesouro. Vivo me encantando, cada vez mais. Com certeza, para a gente que nasce em Três Pontas, é muito forte a influência do Milton. E com a morte do Lô Borges, senti que não poderia deixar de homenageá-lo também”, finaliza.
“DE COISAS QUE APRENDI COM ELIS”
Neste domingo (21/6), às 19h, no Teatro do Centro Cultural Unimed BH-Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Inteira: R$ 140 (plateia 1) e R$ 120 (plateia 2), com meia na forma da lei; R$ 90 (entrada solidária mediante doação de 1l de leite). Vendas online na plataforma Sympla.
OUTRAS ATRAÇÕES
>>> CECÍLIA BARRETO
A violonista, compositora e professora Cecília Barreto lança o álbum “Cecília Barreto: Autoral III”, nesta sexta-feira (19/6), às 19h, no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). Com oito faixas, o disco reúne composições iniciadas em 2009 e produções atuais. A artista tem 65 anos de carreira, boa parte deles dedicada à educação musical. O álbum de Cecília traz influências da MPB, chorinho, bossa nova, moda de viola e do jazz. Ingressos a R$ 2, à venda na plataforma Eventim. O CD será distribuído gratuitamente ao público.
>>> BILORA
Atração do projeto Circulação Viola Orgânica, Bilora se apresenta na Praça Itajaí, no Bairro Monte Castelo, em Contagem. O show desta sexta (19/6), às 19h, terá música, contação de histórias e encontro de artistas ligados à viola caipira. Juntam-se a ele Matheus Ribeiro (acordeom), André Oliveira (baixo), Aender Reis (percussão) e a violeira Jéssica Soares. Entrada franca.
>>> FERRUGEM
O cantor de pagode Ferrugem é atração do Festival Arena nº1, nesta sexta-feira (19/6), no Mineirinho (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.000, São Luiz). Os portões serão abertos às 17h. O evento transmite os jogos do Brasil na Copa do Mundo. Hoje, a Seleção Brasileira enfrenta o Haiti às 21h30. Há setor com entrada franca, com retirada de bilhetes pela plataforma Sympla. Ingressos para setores de open bar e backstage, a partir de R$ 340 (solidário), na Sympla.
>>> ALTA FIDELIDADE
A festa Alta Fidelidade, baile focado na cultura do vinil e da discotecagem, será realizada sábado (20/6), das 14h às 22h, na praça da Filarmônica de Minas (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto), com os DJs Fael, Garrell, Davi, Kowalsky, Bebela Dias e Elohim. Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.
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* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria