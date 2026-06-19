Prata da casa de BH vai mostrar seu talento no choro e no samba

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

O Mercado de Origem de Santa Tereza se transforma, neste fim de semana, em palco para a celebração de dois importantes patrimônios musicais do Brasil, com a realização do Festival de Choro & Samba, que chega à sétima edição apostando na força da cena de Belo Horizonte. Flor de Abacate, Velha Guarda do Clube do Choro de BH, Grupo Mestres e Aprendizes, Biruta Choro e Samba, Mauro Zockratto, Marina Gomes e Fabinho do Terreiro compõem a programação.

O festival será realizado neste sábado (20/6) e domingo (21/6), além do próximo dia 28, com três apresentações diárias, das 11h às 18h.

A coordenadora do projeto, Cristina Sabino, da Idear Produção, explica que a seleção mescla novos talentos e nomes consagrados. Marina Gomes e o grupo Biruta Choro e Samba são os estreantes deste ano.

“A curadoria é orientada pelo desejo de oferecer diversidade, daí termos novatos e veteranos. Também abrimos espaço para as mulheres, cada vez mais presentes no choro e no samba”, diz. Nos três dias do festival, quem fecha a programação é o Grupo Mestres e Aprendizes, ligado à Escola Livre de Choro do Clube do Choro de Belo Horizonte.

Cristina destaca o trabalho de excelência desenvolvido pelos professores junto aos alunos. “É um grupo com nível de formação muito alto. Os mestres da Velha Guarda se apresentam com eles, então é uma troca muito bonita, um trabalho bem rico”, destaca. Ela chama atenção para o fato de a escola ter muitos alunos de pandeiro, o que “dá uma liga” com o samba, possibilitando ao roteiro do show contemplar os dois gêneros.

Biruta Choro e Samba vai se apresentar às 11h30 de domingo (21/6) @barbaragrava/divulgação

O Festival de Choro & Samba estreou em 2011, em Paraty (RJ), com Paulinho da Viola, Zé da Velha e Silvério Pontes, Luiz Melodia, Áurea Martins e Joel Nascimento. Chegou a Belo Horizonte em 2013, com shows de Aline Calixto e Daniela Spielmann, entre outros, na Funarte MG.

Outras duas edições ocuparam o Parque das Mangabeiras, em 2015 e 2016. Em 2022, foi realizado em Mariana, e retornou para BH em 2024.

'Esculacho' vem aí

Fabinho do Terreiro, que já teve composições gravadas por Zeca Pagodinho, Neguinho da Beija-Flor e Agepê, vai se apresentar neste domingo (21/6), às 14h. O repertório inclui músicas que estarão em seu novo álbum, “Esculacho”, parceria com o projeto Sesc em Minas Musical e já praticamente gravado.

“Vamos começar a testar o repertório novo para os shows que vou fazer a partir de quando o álbum for lançado. A turnê vai passar por todos os estados onde o Sesc está presente”, informa.

Além de mostrar as músicas de “Esculacho”, Fabinho vai prestar homenagem a outros compositores de samba da capital mineira, como Serginho Beagá, Toninho Geraes, Ricardo Barrão e Nonato do Samba.

“Também reverencio as mulheres. Canto sambas de Adriana Araújo, Raquel Seneias, Aline Calixto e Raquel Moreira, entre outras. Elas estão elevando o cenário do samba em Belo Horizonte, fazendo a cidade acontecer”, ressalta.

Fabinho elogia o fato de o festival misturar dois gêneros musicais genuinamente brasileiros. “Choro é a base mais sólida que o músico pode ter, a maior escola, porque teoria e prática estão sempre caminhando juntas. Pixinguinha escreveu a cartilha do gênero; Paulinho da Viola veio do chorinho. E samba tem tudo a ver com choro. Esta união sempre funciona muito bem, juntando a nova geração e a velha guarda”, destaca.

PROGRAMAÇÃO

Sábado (20/6)

• 11h às 13h30: Grupo Flor de Abacate (choro)

• 14h às 15h45: Mauro Zockratto canta Geraldo Pereira (samba)

• 16h às 18h: Grupo Mestres e Aprendizes da Escola Livre do Clube do Choro de BH (choro e samba)

Domingo (21/6)

• 11h às 13h30: Biruta Choro e Samba (choro)

• 14h às 15h45: Fabinho do Terreiro (samba)

• 16h às 18h: Grupo Mestres e Aprendizes da Escola Livre do Clube do Choro de BH (choro e samba)

Dia 28/6

• 11h às 13h30: Velha Guarda do Clube do Choro de Belo Horizonte (choro)

• 14h às 15h45: Marina Gomes e banda (samba)

• 16h às 18h: Grupo Mestres e Aprendizes da Escola Livre do Clube do Choro de BH (choro e samba)

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7º FESTIVAL DE CHORO & SAMBA

Sábado e domingo (20 e 21/6), das 11h às 18h, no Mercado de Origem de Santa Tereza (Rua São Gotardo, 273, Santa Tereza). O evento prossegue em 28/6. Entrada franca.