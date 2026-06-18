Em nova fase, Guilherme Arantes faz show em Tiradentes neste sábado (20/6)

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Em 1986, Guilherme Arantes era conhecidíssimo no Brasil inteiro. Tinha acabado de lançar o álbum “Despertar”, que fez com que a faixa “Cheia de charme” figurasse entre as mais tocadas nas rádios e transformasse o cantor no maior vendedor de discos da época. Lotava ginásios e casas noturnas por onde passava. E fazia questão de tocar em todas as cidades que o chamassem.

Numa dessas viagens, parou em São João del-Rei. Fez show considerado apoteótico, seguiu para o hotel e, do quarto onde estava hospedado, compôs “Loucas horas”, que entrou no disco seguinte, “Calor” (1986).

Agora, o cantor e compositor volta à região para se apresentar no Planeta Tiradentes, neste sábado (20/6), em Tiradentes, a cerca de 11 km de São João del-Rei. Quem também se apresentará no mesmo dia será Maria Rita.

“Não vamos dividir o palco, mas, se ela quiser tocar alguma música comigo, podemos fazer algo juntos”, avisa, ressaltando que conhece a cantora desde quando ela era criança.

Aos 72 anos, Guilherme Arantes vive uma fase de renovação na carreira. Deixou de lado a relação de dependência com as gravadoras, rádios e TVs para se dedicar a um modo de trabalho mais autoral e independente.

Isso ficou claro no disco “Interdimensional”, lançado no início deste ano. Nesse 29º álbum, o músico apostou em faixas sofisticadas, com modulações suaves e uma sonoridade de piano que remete a Tom Jobim, Johnny Alf e João Donato.

O trabalho foi resultado de uma reclusão forçada. O cantor e compositor desacelerou a rotina de shows ao enfrentar uma série de problemas de saúde durante a pandemia. Na época, ele sofreu braquialgia grave devido ao uso prolongado de corticoides, desenvolveu necrose avascular na cabeça do fêmur, o que o levou a cirurgias no quadril. Também precisou passar por procedimento cardíaco.

“Agora, estou 100%. Descansado e com a voz boa”, garante.

Embora esteja com disco novo, as apresentações recentes do músico não contam com repertório exclusivo do álbum. Guilherme faz uma espécie de retrospectiva dos 50 anos de carreira, passando por sucessos como “Meu mundo e nada mais”, “Planeta água” e a já citada “Cheia de charme”. Todas com, no mínimo, 40 anos.

“Esse negócio das músicas que fazem sucesso é uma gosma que a gente não consegue se desvencilhar”, ele brinca. “Mas, ao mesmo tempo, é muito prazeroso, porque mostra que as canções não envelheceram. Pelo contrário, estão cristalizadas. Apesar de que minhas músicas já nascerem velhas…”.

Velhas, não. Maduras

Velhas, não, mas maduras. Guilherme Arantes pertence a uma geração que se lançou no mercado fonográfico logo depois da implementação do Ato Institucional número 5, decreto mais repressivo do regime militar, promulgado em dezembro de 1968. Entre outras coisas, o ato institucionalizou e endureceu a censura prévia, promovendo restrições, vetos e perseguições a compositores. Os artistas tinham que ser criativos para driblar censores que procuravam “pelo em ovo”.

“Nossa geração foi obrigada a nascer madura. A gente não teve direito a um hype juvenil, como foi antes, com a Jovem Guarda, e, depois, com o rock dos anos 1980. Chegamos a pegar a onda da década de 1980, mas a nossa prancha era a de credibilidade. Quem estava chegando naquele momento – Leo Jaime, Magazine e Blitz, por exemplo – podiam ser jovens e irreverentes. Mas nós, setentistas, éramos cobrados a ser maduros”, diz.

Ainda assim, a geração da qual Guilherme Arantes faz parte conseguiu estabelecer uma ponte com as gerações seguintes. Maria Rita, Rogério Flausino, LS Jack, Sílvia Machete, Vanessa da Mata, Zélia Duncan e Ivete Sangalo são alguns dos artistas que vieram depois e gravaram músicas dele.

“Isso não acontece só comigo, mas com grande parte dessa minha geração. Recentemente, o Paulo Miklos (ex-Titãs) gravou ‘O sal da terra’, do Beto Guedes. Acho que a gente está colhendo os frutos dessa maturidade precoce”, avalia.

PLANETA TIRADENTES



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Com Guilherme Arantes e Maria Rita. Neste sábado (20/6), a partir das 16h, no Santíssimo Resort (Rua dos Inconfidentes, 140, Centro Histórico, em Tiradentes). Ingressos à venda por R$ 407 (inteira) e R$ 297 (meia) no site do Ticket360. Meia-solidária mediante doação de 1kg de alimento não perecível.