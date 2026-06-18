Xuxa desabafa sobre boatos de pacto com o diabo e revela prejuízos por excesso de confiança

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Xuxa Meneghel voltou a falar sobre algumas das histórias que marcaram sua trajetória pública. Em uma entrevista recente, a apresentadora refletiu sobre os desafios da fama, relembrou rumores que circularam ao longo dos anos e fez revelações sobre situações em que afirma ter sido prejudicada por confiar excessivamente em pessoas de seu círculo profissional.



Um dos temas abordados foi a antiga teoria conspiratória que associava seu sucesso a um suposto pacto com o diabo, boato que ganhou força principalmente durante os anos 1980 e 1990. Visivelmente incomodada com o assunto, Xuxa disse que nunca entendeu como tantas pessoas acreditaram nessa narrativa.



"Quando falam que eu tenho pacto com o diabo, eu fico pensando: será que as pessoas realmente acreditam que isso explicaria tudo o que vivi? Parece que estão dando mais crédito ao cara lá de baixo do que ao cara lá de cima", afirmou durante participação no videocast "Quem É Você Nesse Rolê", comandado por Thais Fersoza.



A apresentadora disse que esse tipo de comentário continua sendo uma das acusações que mais a incomodam, especialmente porque ignora toda a trajetória construída ao longo de décadas de trabalho.



"Eu vivi experiências incríveis, conquistei coisas que jamais imaginei e trabalhei muito para isso. Quando resumem tudo a esse tipo de boato, é algo que me deixa profundamente chateada", declarou.



Mas não foram apenas os rumores que marcaram a conversa. Xuxa também abriu um capítulo mais delicado de sua vida ao comentar episódios em que acredita ter sido usada financeiramente por pessoas em quem depositava confiança absoluta.



Segundo ela, a ingenuidade e a dificuldade de compreender contratos e negociações acabaram abrindo espaço para que terceiros tomassem decisões sem que ela tivesse total conhecimento do que estava acontecendo.



"Por muito tempo fui vista como a galinha dos ovos de ouro. Fui usada dessa forma e também enganada dessa forma", desabafou.



A apresentadora contou que, no início da carreira, costumava confiar plenamente nas pessoas responsáveis por cuidar de seus negócios. Em alguns casos, essa confiança era tão grande que ela assinava documentos sem sequer analisar o conteúdo.



"Eu realmente acreditava nas pessoas. Tinha contratos que eu assinava sem entender exatamente o que estava lendo. E mesmo que eu tivesse lido tudo, muitas vezes não teria conhecimento suficiente para compreender os detalhes", explicou.



Xuxa reconheceu que hoje tem uma postura completamente diferente ao lidar com questões financeiras e profissionais. Segundo ela, as experiências do passado fizeram com que passasse a agir com muito mais cautela.



"Hoje é tudo muito mais calculado. Existe uma preocupação constante. Não consigo mais relaxar completamente porque aprendi da pior forma que confiar cegamente pode custar caro", afirmou.



Durante o bate-papo, ela também refletiu sobre como essas situações poderiam ter impactado positivamente sua vida caso não tivessem acontecido.



"Era para eu estar muito melhor em vários aspectos. Financeiramente também. Mas principalmente mais tranquila, mais leve. Muitas coisas poderiam ter sido diferentes se eu não tivesse confiado tanto", disse.



Apesar das decepções acumuladas ao longo da vida, Xuxa admite que continua acreditando nas pessoas, mesmo sabendo que essa característica já lhe trouxe problemas.



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"Eles falam que não é possível alguém ter sido tão ingênuo. Mas eu fui. Eu realmente fui. Tenho intuição para algumas coisas, às vezes percebo sinais, mas nem sempre consigo interpretar as pessoas da forma certa", contou.