Óleo de lavanda nos pulsos: o ritual noturno de Xuxa que a ciência confirma 

A imagem de alguém preparando o próprio descanso com carinho ajuda a entender por que o autocuidado noturno tem ganhado tanto espaço nas conversas sobre saúde mental. Entre histórias e bastidores, chama atenção o hábito de Xuxa Meneghel de aplicar óleo essencial de lavanda nos pulsos antes de dormir, transformando minutos simples do fim do dia em um ritual de bem-estar. O gesto é discreto, quase íntimo, mas traduz uma forma de respeito ao próprio corpo e à própria mente.

Esse tipo de rotina tranquila contrasta com o ritmo acelerado que muitas pessoas vivem. Ao longo do dia, a cabeça fica cheia de pendências, telas e notificações, e o cérebro demora a entender que chegou a hora de desacelerar. É nesse intervalo, entre o término das tarefas e o momento de fechar os olhos, que o costume de usar lavanda entra como um apoio suave, usando o olfato para enviar ao organismo sinais de que é hora de diminuir o ritmo.

Xuxa se preparando para se sessão de fotos. Foto: instagram @xuxameneghel

Lavanda para dormir melhor: como um aroma pode acalmar a mente?

A palavra-chave lavanda para dormir resume bem o foco desse tipo de ritual. O óleo essencial dessa planta é conhecido por seu perfume delicado e por propriedades relaxantes estudadas em diferentes pesquisas. Quando a substância é aplicada nos pulsos, como faz Xuxa, o calor da pele ajuda a liberar o cheiro gradualmente, permitindo que o aroma seja inalado de forma constante ao longo da noite.

Do ponto de vista biológico, o caminho é simples, mas eficiente. As moléculas aromáticas da lavanda entram pelo nariz, chegam ao sistema olfatório e se conectam ao sistema límbico, região do cérebro ligada às emoções, à memória e à resposta ao estresse. Estudos apontam que componentes como o linalol e o acetato de linalila podem ajudar a reduzir a atividade de áreas relacionadas à tensão, favorecendo uma sensação de tranquilidade, diminuição da frequência cardíaca e preparação para o sono.

Esse processo ajuda a explicar por que o uso de lavanda para relaxar é tão frequente em práticas de aromaterapia. Sem exigir esforço intelectual, o cheiro atua como um atalho para o cérebro entender que a corrida do dia chegou ao fim. Para quem lida com ansiedade noturna, dificuldade para desligar a mente ou sono fragmentado, esse tipo de estímulo sensorial pode funcionar como um sinal repetido todas as noites: agora é o momento de cuidar de si, respirar fundo e permitir que o corpo descanse.

O que o ritual de Xuxa revela sobre autocuidado e bem-estar noturno?

A trajetória pública de Xuxa Meneghel sempre foi associada a uma imagem de vitalidade e atenção à saúde. Ao longo dos anos, entrevistas e relatos destacaram sua defesa de uma vida mais natural, do respeito aos animais e do veganismo. Nesse contexto, a escolha por um óleo essencial de origem vegetal como aliado na hora de dormir se encaixa em uma visão de bem-estar alinhada à natureza e a práticas simples, sem excesso de intervenções artificiais.

O costume de passar lavanda nos pulsos pode ser entendido como um símbolo de autocuidado noturno acessível. Não depende de aparelhos complexos nem de longos procedimentos. Envolve poucos passos e pode ser feito em silêncio, em qualquer ambiente tranquilo. Ao repetir esse gesto todas as noites, cria-se um ritual de preparação para o sono, quase como se o corpo aprendesse, pela repetição, que aquele perfume anuncia um período de descanso e segurança.

Esse tipo de rotina também dialoga com a ideia de que bem-estar mental não precisa estar ligado apenas a grandes mudanças. Pequenos hábitos, como um banho mais demorado, uma leitura leve antes de deitar ou alguns minutos de respiração profunda, podem ser potencializados com a lavanda para ansiedade e insônia leve. Ao somar esses elementos, o cérebro recebe múltiplos sinais de que a fase ativa do dia chegou ao fim, o que tende a favorecer um sono mais profundo e reparador.

O sorriso espontâneo é a marca de Xuxa. Foto: instagram @xuxameneghel

Como integrar a lavanda à rotina de sono de forma simples e segura?

Para quem deseja testar o uso de óleo essencial de lavanda na hora de dormir, a recomendação é iniciar com passos graduais, sempre com atenção à segurança. Em geral, orienta-se que o produto seja de boa procedência e, preferencialmente, diluído em um óleo vegetal neutro, como semente de uva, amêndoas ou girassol, especialmente em peles mais sensíveis. Assim, o risco de irritações diminui e o contato diário com a substância se torna mais confortável.

Algumas formas comuns de usar lavanda para dormir melhor incluem:

Nos pulsos ou têmporas: uma pequena quantidade diluída, aplicada com movimentos suaves, como no ritual de Xuxa.

uma pequena quantidade diluída, aplicada com movimentos suaves, como no ritual de Xuxa. Em difusores de ambiente: algumas gotas em água ou em difusor elétrico, espalhando o aroma de forma uniforme pelo quarto.

algumas gotas em água ou em difusor elétrico, espalhando o aroma de forma uniforme pelo quarto. No travesseiro ou roupa de cama: uso moderado, sempre evitando contato direto com os olhos ou a pele do rosto.

uso moderado, sempre evitando contato direto com os olhos ou a pele do rosto. No banho noturno: diluir gotas em óleo carreador e acrescentar à água da banheira ou usar em massagens leves antes de deitar.

Para criar um ritual de bem-estar noturno mais completo, muitas pessoas associam o uso da lavanda a outros hábitos saudáveis:

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Reduzir o uso de telas pelo menos 30 minutos antes de se deitar. Manter o quarto escuro, silencioso e com temperatura agradável. Evitar refeições muito pesadas no fim da noite. Praticar uma breve sequência de alongamentos ou respiração lenta.

Com o tempo, essa combinação de cuidados tende a construir um ambiente interno mais calmo e um vínculo afetivo com o próprio momento de dormir. O exemplo de Xuxa, com seu gesto simples de passar lavanda nos pulsos, mostra como um ritual natural, coerente com uma vida voltada ao respeito à natureza e ao bem-estar, pode ser incorporado à rotina comum. Ao transformar o fim do dia em um espaço de autocuidado, cria-se uma oportunidade diária de afastar o estresse e acolher noites de descanso mais profundo e reparador.