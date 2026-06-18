João Carvalho lança disco inspirado em comunidades atingidas pela mineração

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Quando deixou Belo Horizonte para trabalhar na produção de documentários sobre comunidades atingidas pela mineração em Minas Gerais e no Espírito Santo, João Carvalho não imaginava que as viagens acabariam se desdobrando em um disco.

Quando tinha algum tempo livre em algumas daquelas cidades, escrevia as letras que viriam compor o disco, a maioria composta só com voz e violão. Depois de cinco anos, voltou a morar em BH em 2025 e gravou "Uma festa no centro do vazio", já disponível nas plataformas digitais.

Batizado a partir de um poema do escritor argentino Roberto Juarroz (1925-1995), o projeto reúne nove faixas atravessadas pelas experiências acumuladas no período de deslocamento. Na estrada, João conviveu de perto com pescadores, ciganos e quilombolas. A imersão mudou a forma do artista de compor. “Essa convivência alterou a minha música”, diz. O resultado é um disco lento e contemplativo, muito ligado ao ritmo dos rios e ao cotidiano do interior.

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A grande maioria das músicas foi escrita nessas viagens. Uma exceção é “Astronauta”, composta quando o artista tinha 18 anos (hoje ele tem 31).

O período em que experimentou a vida nômade também rendeu os documentários “Água rasa” e “No tempo da farinha”, rodados com populações atingidas pela mineração no entorno do Rio Paraopeba.

"São muitas comunidades que as pessoas nem imaginam que existem para além de Brumadinho. A ideia era ajudar a potencializar esses espaços de fala", lembra.

Ao longo dos anos, João passou a perceber aproximações entre a própria vivência e o universo do Clube da Esquina, marcado por viagens pelo interior e pela transformação da estrada em música. A última faixa, parceria com Nando Motta e dedicada a Milton Nascimento, costura essas referências.

A canção reúne dois lugares centrais no processo do álbum: Itaúnas, vila de pescadores no Espírito Santo onde ele compôs grande parte do disco, e a Serra do Caraça, em Minas Gerais, onde Milton gravou a "Missa dos quilombos".

“Nos últimos anos, tive espaço para conhecer melhor essa galera e entender mais profundamente a música mineira. Foi como se estivesse devendo esse reconhecimento de alguma forma”, diz.

Outra parceria do disco é a faixa-título, gravada com Clara Bicho. “A gente tem a ideia de som em comum, algo que está tentando construir junto. É natural que a gente se encontre. Quando estamos falando a mesma linguagem, as pessoas acabam aparecendo”, afirma, sobre as colaborações com Nando e Clara.

A produção ocorreu no estúdio Cais, em parceria com Bernardo Bauer e Felipe D’Angelo, com arranjos de cordas de Jovana Trifunovic. O álbum, segundo João Carvalho, carrega ao mesmo tempo simplicidade e sofisticação.

Ele descreve seu trabalho como um disco simples, com base mais direta, mas que também abre espaço para construções mais elaboradas.

“Acho que ele tem um lado pop, não é muito rebuscado. Ao mesmo tempo, são os arranjos mais elaborados que já fiz. Existe também a dimensão mais orquestral, um pouco mais grandiosa, que para mim vem muito da herança do Clube da Esquina.”

"O disco tem espaço, ele respira, e isso ajuda a parar, pensar e simplesmente absorver as coisas”, conclui o cantor e compositor mineiro, também vocalista da banda El Toro Fuerte.

"UMA FESTA NO CENTRO DO VAZIO"

Disco de João Carvalho

9 faixas

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