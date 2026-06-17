Bloco Pena de Pavão de Krishna apresenta espetáculo "Aguaceiro"

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

O Bloco Pena de Pavão de Krishna apresenta o espetáculo “Aguaceiro” nesta quinta-feira (18/6), às 20h, no Teatro Feluma. Os convidados da noite são Sérgio Pererê, Laura Catarina, Congado da Urca Pampulha, Iskcon BH, Marcelo Veronez – que dirige o espetáculo –, Rafa Gonzo Maimbê e Aline Starling.

Andreza Coutinho, a Dezza, coordenadora do bloco, diz que o espetáculo conta parte da história do Pena de Pavão e um pouco da trajetória do carnaval de BH.

“Faremos 15 anos em 2027. O Pavão é um bloco do ressurgimento do carnaval de BH, um dos poucos que mantêm pelo menos 80% do repertório de músicas autorais, músicas que a cidade conhece, o que é bem legal”, afirma.

O espetáculo se chamar “Aguaceiro” é significativo para o bloco. “Sempre estamos na defesa das águas, do meio ambiente. Temos esta pauta desde sempre", explica Andreza Coutinho.

Sob comando da banda do bloco, composta por Leopoldina, Mãnu, Gustavito, Raphael Sales, Túlio Nobre e Lola Lessa, o show é dividido em cinco atos: "Nascente", "Correnteza", "Cachoeira", "Rios perenes" e "Aguaceiro".

Tambores, sopros, cordas e mantras formam a sonoridade em canções autorais como “Águas”, “Aflorou”, “Olaria divina”, “Boto fé” e “Abre caminho”. O repertório conta com os “mantras enredos”, diferentes a cada ano de cortejo no carnaval.

“No ensaio, todo mundo estava chorando, emocionado, porque conseguimos entender melhor os arranjos dentro de um teatro. Estamos trazendo um violoncelo e um violino, que estavam lá no início do bloco. Os arranjos estão mais elaborados”, explica Dezza.

Os artistas convidados mantêm relações próximas com o Pena de Pavão de Krishna. O cantor e compositor mineiro Sérgio Pererê gravou com o bloco a faixa “Flor de justiça”, que denuncia o rompimento das barragens em Brumadinho e Mariana.

A cantora Laura Catarina, filha de Vander Lee, é próxima do bloco pela amizade com Dezza e pela identificação com causas defendidas pelo grupo.

O espetáculo vai contar também com o Templo Hare Krishna Iskcon BH. Dezza diz que eles acompanham o bloco em todos os cortejos. Outra atração é o Congado da Urca. “Sempre trazemos uma raiz africana, o congado está sempre presente no cortejo de rua. Trazer a cultura popular para dentro do teatro é reverenciar essa ancestralidade”, diz a coordenadora do bloco.

“AGUACEIRO”

Show com o Bloco Pena de Pavão de Krishna. Nesta quinta-feira (18/6), às 20h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar, Centro). Ingressos à venda na plataforma Sympla: R$ 20 (inteira) e R$10 (meia).

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* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria