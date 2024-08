Formado pela união dos músicos Jennifer Souza e Bernardo Bauer e das artistas visuais Julia Baumfeld e Laura Lao, o Sítio Rosa é um coletivo mineiro que surge com o objetivo de lançar canções para famílias, crianças e cachorros.



Durante o isolamento social imposto pela pandemia, em 2020, o quarteto se refugiou na fazenda dos avós de Laura, em Santana do Riacho. Lá, faziam rodas de música para a recém-nascida Rosa, filha de Bernardo e Laura.



O que começou como um modo de escape tornou-se um disco com 12 faixas, a ser lançado em setembro, pela Dobra Discos.



“Tudo nasceu de forma muito espontânea, sem a pretensão de ser nada, nem um coletivo nem um álbum. Vimos que aquilo era algo muito puro e especial, e começamos a tomar muito gosto por aquelas músicas”, diz Jennifer.



“[A fazenda em que ficaram] Era um lugar totalmente isolado, um oásis no meio da coisa toda. Lá não havia mais notícia e a gente conseguia viver esquecendo da loucura que estava acontecendo.”



A chegada da bebê Rosa e de animais de estimação à convivência com o núcleo de amigos trouxe luz e esperança a um período cheio de fragilidades e inseguranças. “Visualizei no nascimento dela uma esperança de que o mundo não fosse só desandar”, relembra Bernardo.



O grupo passou a criar músicas que trazem uma mensagem de acolhimento. No primeiro single, "Lhasa", já disponível nas plataformas digitais, Bernardo e Jennifer cantam sobre uma cachorrinha que foi encontrada no sítio e logo se tornou a companheira de vida da recém-nascida Rosa.



O nome dela é uma homenagem à cantora americana Lhasa de Sela, cujas canções embalaram o momento de sua chegada.



Espaço lúdico

“‘Lhasa’ é uma música que apresenta o sítio e os personagens de uma forma muito legal. Nela introduzimos todo o espaço lúdico do Sítio Rosa, que é o universo de todas as outras canções do disco. É um convite para esse projeto inédito”, diz Jennifer Souza, que canta em dueto com Bernardo. A música tem a participação especial de Tomtom, filho de um amigo do grupo.



A próxima faixa a ser lançada é "Lua", com participação de Fernanda Takai. Luiza Brina e Gabriela Viegas também colaboram no projeto, que ainda conta com letras de André Travassos, Felipe D’Angelo e Pedro Hamdan, amigos do grupo que receberam a missão de compor canções para os seus animais de estimação.



Carinho, cuidado e afeto são os principais temas do Sítio Rosa, descrito pelos integrantes como um álbum para “pessoas e bichos de zero a cem anos”. As faixas foram escritas em meio à rotina bucólica de acordar, cozinhar no fogão a lenha, tomar banho de rio e compor.



“Visualizamos o projeto sendo mais do que música. Acho que essa é a graça do coletivo”, diz Bernardo Bauer. Casado com Laura, ele conheceu Jennifer na banda Moons, onde ele tocava baixo e ela, vocal e guitarra. Já Julia, artista formada pela Guignard, é amiga de infância do músico. Além da música, o Sítio Rosa se destaca pela sua abordagem visual e estética, com Laura e Julia assumindo a direção artística.



O disco será dividido em lado A e lado B, o primeiro voltado para o imaginário infantil e o segundo abordando temáticas mais adultas, como o luto e a nostalgia dos primeiros anos de vida.



“São reflexões nesse contexto familiar, mas que não necessariamente têm tantos estímulos para crianças, como a maioria das músicas que conhecemos”, diz Jennifer.

“A utopia que visualizo é que as pessoas escutem este álbum ao lado de seres queridos. Nós o visualizamos nesse lugar de ser um disco que acolha as pessoas e reforce o amor que sentimos por quem está perto de nós no dia a dia”, diz Bauer.



O show de lançamento do Sítio Rosa será no Grande Teatro Sesiminas, em 13 de outubro, domingo, logo após o Dia das Crianças.