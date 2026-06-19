Assine
overlay
Início Cultura
Artes cênicas

'Um dia muito especial' traz Reynaldo Gianecchini a BH no fim de semana

Ao lado de Maria Casadevall, ator apresenta peça que discute fascismo, machismo, homofobia e intolerância, com sessões no Sesc Palladium

Publicidade
Carregando...
Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
19/06/2026 02:00

compartilhe

SIGA
×
Atores Maria Casadevall e Reynaldo Gianecchini sorriem, cada um sentado na ponta de imensa mesa, em cena da peça Um dia muito especial
Maria Casadevall e Reynaldo Gianecchini trazem de volta aos palcos personagens que foram de Glória Menezes e Tarcísio Meira nos anos 1980 crédito: Priscila Prade/Divulgação

Depois de interpretar a drag queen Mitzi Mitosis no musical “Priscilla, a rainha do deserto”, Reynaldo Gianecchini volta ao teatro com mais um personagem LGBTQIA+. Ao lado de Maria Casadevall, ele apresenta em Belo Horizonte a peça “Um dia muito especial”, inspirada no clássico filme homônimo de Ettore Scola lançado em 1977.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Gianecchini vive Gabriele, radialista perseguido pelo regime fascista por ser gay. A trama acompanha o encontro do personagem com Antonietta, dona de casa solitária interpretada por Casadevall. Embora estejam em lados opostos naquela estrutura política, os dois compartilham a condição de vítimas do mesmo sistema. “Ela foi criada dentro do fascismo. Já ele é perseguido pelo fascismo”, resume o ator.

Leia Mais

Aos 53 anos, com 35 de carreira, Gianecchini afirma que busca projetos conectados a debates que considera necessários. “Tenho escolhido projetos que têm a ver com o que precisa ser falado”, diz.

Pansexual

Assumidamente pansexual (atração por pessoas independentemente de gênero), o ator já declarou que sua sexualidade é fluida e sempre manteve proximidade com a comunidade LGBTQIA+. Nem isso, porém, evitou as críticas quando surgiu caracterizado como Mitzi Mitosis em “Priscilla”.

Houve quem rejeitasse a ideia de ver um galã da TV interpretando uma drag queen e quem considerasse que o papel deveria ser ocupado por alguém mais ligado às pautas da diversidade sexual e de gênero.

Gianecchini conta que passou a dedicar maior atenção a discussões sobre racismo, machismo, preconceito e diversidade, especialmente após a pandemia. Para ele, a arte é ferramenta para ampliar a compreensão de diferentes realidades.

Segundo o ator, temas antes naturalizados ou ignorados ganharam urgência nos últimos anos. Ele destaca o papel das novas gerações, que passaram a questionar comportamentos antes aceitos sem contestação. “Os jovens, hoje, não aceitam mais um monte de coisas que a gente aceitava”, diz.

Além de atuar, Gianecchini assina a produção de “Um dia muito especial”. O projeto chegou até ele pelas mãos do diretor Alexandre Reinecke, responsável pelos direitos da obra no Brasil. “Adoro aquele filme. É uma obra muito querida pelos italianos e por cinéfilos do mundo inteiro”, conta.

Tarcísio e Glória

A peça havia ganhado adaptação brasileira nos anos 1980, protagonizada por Tarcísio Meira e Glória Menezes. Na versão atual, o processo de construção dos personagens passou por longas discussões de mesa.

“A gente começou a achar o tom juntos, discutindo todas as camadas que os personagens precisam apresentar, porque eles são muito ricos”, afirma o ator.

Um dos desafios foi encontrar linguagem teatral para a história originalmente concebida para o cinema. “No teatro, você tem só o seu corpo e a sua voz. Foi muito interessante descobrir o tom dessa história para a cena”, diz.

A atualidade do texto está na forma como trata temas que seguem presentes na sociedade. Embora ambientada na Itália fascista, a história dialoga com questões contemporâneas.

“A peça é absolutamente pertinente nos dias de hoje. Ela fala dos temas que a gente precisa falar. A condição da mulher invisibilizada precisa ser discutida num país onde o feminicídio é tão gritante. E a condição do homem gay também. Até hoje a gente tem de seguir na luta pelo direito de simplesmente ser e existir”, diz Gianecchini.

“UM DIA MUITO ESPECIAL”

Neste sábado (20/6), às 21h, e domingo (21/6), às 19h, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Plateia 1: R$ 190 (inteira) e R$ 95 (meia). Plateia 2: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia). Ingresso popular: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Vendas na plataforma Sympla e na bilheteria.


OUTRAS ATRAÇÕES

>>>ARMATRUX

Nesta sexta (19/6), às 17h, o projeto C.A.S.A: Arte, Comunicação e Comunidade abre sua programação no Centro de Arte Suspensa e Armatrux (Vale do Sol, Nova Lima/MG). Rita Von Hunty faz a palestra “Cultura e produção dos sujeitos”, seguida de bate-papo, com mediação de Dolly Piercing. Sábado e domingo (20 e 21/6), às 17h, o Grupo de Teatro Armatrux apresenta “Mordida exploratória”, com direção de Amora Tito. Entrada franca, com ingressos na Sympla.


>>>OCUPA ZAP

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até 5 de julho, a ZAP 18 (Rua João Donada,18, Serrano) recebe a Mostra OcupaZAP 2026, com entrada gratuita e programação de teatro, dança e circo. A abertura será neste sábado (20/6), às 19h, com “Os arqueólogos”, da Cia. Dois em Um. Domingo (21/6), às 18h, o Grupo Teatro Público apresenta “Ensaio para uma serenata”. Ingressos gratuitos, com retirada no local por ordem de chegada.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte reynaldo-gianecchini teatro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay