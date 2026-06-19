'Um dia muito especial' traz Reynaldo Gianecchini a BH no fim de semana

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Depois de interpretar a drag queen Mitzi Mitosis no musical “Priscilla, a rainha do deserto”, Reynaldo Gianecchini volta ao teatro com mais um personagem LGBTQIA+. Ao lado de Maria Casadevall, ele apresenta em Belo Horizonte a peça “Um dia muito especial”, inspirada no clássico filme homônimo de Ettore Scola lançado em 1977.

Gianecchini vive Gabriele, radialista perseguido pelo regime fascista por ser gay. A trama acompanha o encontro do personagem com Antonietta, dona de casa solitária interpretada por Casadevall. Embora estejam em lados opostos naquela estrutura política, os dois compartilham a condição de vítimas do mesmo sistema. “Ela foi criada dentro do fascismo. Já ele é perseguido pelo fascismo”, resume o ator.

Aos 53 anos, com 35 de carreira, Gianecchini afirma que busca projetos conectados a debates que considera necessários. “Tenho escolhido projetos que têm a ver com o que precisa ser falado”, diz.

Pansexual

Assumidamente pansexual (atração por pessoas independentemente de gênero), o ator já declarou que sua sexualidade é fluida e sempre manteve proximidade com a comunidade LGBTQIA+. Nem isso, porém, evitou as críticas quando surgiu caracterizado como Mitzi Mitosis em “Priscilla”.

Houve quem rejeitasse a ideia de ver um galã da TV interpretando uma drag queen e quem considerasse que o papel deveria ser ocupado por alguém mais ligado às pautas da diversidade sexual e de gênero.

Gianecchini conta que passou a dedicar maior atenção a discussões sobre racismo, machismo, preconceito e diversidade, especialmente após a pandemia. Para ele, a arte é ferramenta para ampliar a compreensão de diferentes realidades.

Segundo o ator, temas antes naturalizados ou ignorados ganharam urgência nos últimos anos. Ele destaca o papel das novas gerações, que passaram a questionar comportamentos antes aceitos sem contestação. “Os jovens, hoje, não aceitam mais um monte de coisas que a gente aceitava”, diz.

Além de atuar, Gianecchini assina a produção de “Um dia muito especial”. O projeto chegou até ele pelas mãos do diretor Alexandre Reinecke, responsável pelos direitos da obra no Brasil. “Adoro aquele filme. É uma obra muito querida pelos italianos e por cinéfilos do mundo inteiro”, conta.

Tarcísio e Glória

A peça havia ganhado adaptação brasileira nos anos 1980, protagonizada por Tarcísio Meira e Glória Menezes. Na versão atual, o processo de construção dos personagens passou por longas discussões de mesa.

“A gente começou a achar o tom juntos, discutindo todas as camadas que os personagens precisam apresentar, porque eles são muito ricos”, afirma o ator.

Um dos desafios foi encontrar linguagem teatral para a história originalmente concebida para o cinema. “No teatro, você tem só o seu corpo e a sua voz. Foi muito interessante descobrir o tom dessa história para a cena”, diz.

A atualidade do texto está na forma como trata temas que seguem presentes na sociedade. Embora ambientada na Itália fascista, a história dialoga com questões contemporâneas.

“A peça é absolutamente pertinente nos dias de hoje. Ela fala dos temas que a gente precisa falar. A condição da mulher invisibilizada precisa ser discutida num país onde o feminicídio é tão gritante. E a condição do homem gay também. Até hoje a gente tem de seguir na luta pelo direito de simplesmente ser e existir”, diz Gianecchini.

“UM DIA MUITO ESPECIAL”

Neste sábado (20/6), às 21h, e domingo (21/6), às 19h, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Plateia 1: R$ 190 (inteira) e R$ 95 (meia). Plateia 2: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia). Ingresso popular: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Vendas na plataforma Sympla e na bilheteria.



OUTRAS ATRAÇÕES

>>>ARMATRUX

Nesta sexta (19/6), às 17h, o projeto C.A.S.A: Arte, Comunicação e Comunidade abre sua programação no Centro de Arte Suspensa e Armatrux (Vale do Sol, Nova Lima/MG). Rita Von Hunty faz a palestra “Cultura e produção dos sujeitos”, seguida de bate-papo, com mediação de Dolly Piercing. Sábado e domingo (20 e 21/6), às 17h, o Grupo de Teatro Armatrux apresenta “Mordida exploratória”, com direção de Amora Tito. Entrada franca, com ingressos na Sympla.



>>>OCUPA ZAP

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até 5 de julho, a ZAP 18 (Rua João Donada,18, Serrano) recebe a Mostra OcupaZAP 2026, com entrada gratuita e programação de teatro, dança e circo. A abertura será neste sábado (20/6), às 19h, com “Os arqueólogos”, da Cia. Dois em Um. Domingo (21/6), às 18h, o Grupo Teatro Público apresenta “Ensaio para uma serenata”. Ingressos gratuitos, com retirada no local por ordem de chegada.