SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Reynaldo Gianecchini desabafou sobre a pressão que sempre sofreu devido a sua sexualidade. O ator diz que, mesmo depois que contou ao mundo que era pansexual, ainda é cobrado para se posicionar.





"As pessoas perdem muito tempo querendo falar da sexualidade do outro. Sexualidade não se fala, não se descreve. Você não sabe o que rola na intimidade. E foi o que aconteceu muito comigo. As pessoas ficaram falando uma vida inteira sobre a minha sexualidade. E falam até hoje. É porque antes eu não saía do armário. Agora, eu saí do armário, e as pessoas me julgam. Ou dizem: 'Quer lacrar em cima disso agora'", desabafa, em entrevista a Lucas Selfie.





Gianecchini, que vive uma drag queen no musical "Priscilla, Rainha do Deserto", reflete sobre sexualidade.





"As pessoas tratam a sexualidade de forma muito banal. As pessoas resolvem essa coisa da sexualidade nas gavetinhas e em 'Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é?' A sexualidade passa por muitas coisas. Passa por uma questão de afeto, às vezes ela é contraditória. A gente demora um tempo para entender todas as nuances. Precisa ter muito coragem para você ter a liberdade de olhar para a sexualidade", afirma.