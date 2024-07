SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mãe do ator Reynaldo Gianecchini, Heloisa Helena, de 81 anos, sofreu um acidente e capotou o carro na cidade de Birigui (SP).





Segundo informações da Polícia Civil, o caso aconteceu na última quinta-feira (4/07) na Avenida Euclides, zona rural de Birigui.





Ela trafegava pela via quando outro condutor, que ainda não foi identificado, passou uma placa com aviso de parar e bateu na lateral do carro dela, o que causou um capotamento.





Heloisa foi atendida e não se feriu com gravidade. O outro condutor fugiu do local sem prestar socorro.





O caso foi registrado como capotamento e fuga de local de acidente no 2º DP de Birigui. Procurado, Reynaldo Gianecchini não se pronunciou até a publicação deste texto.