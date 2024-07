Laércio de Freitas se dedicou com afinco à valorização do choro como gênero musical

Morreu no início da tarde desta sexta-feira (5/7), em São Paulo, o maestro, pianista, compositor, arranjador e ator Laércio de Freitas, célebre pelo seu trabalho na MPB ao lado de nomes como Elza Soares, Erasmo Carlos, Marcos Valle e Maria Bethânia. Ele tinha 83 anos. Segundo a família, a morte se deu por causas naturais.





De formação erudita, Freitas "caiu no popular", conta o amigo Helton Altman, dizendo que o músico foi "um divisor de águas incontestável" para o gênero musical do choro. "Ele chegou ao ponto de transformar o choro, maior música instrumental brasileira", diz Altman.





Nascido em 1941, em Campinas, Laércio se formou em piano pelo Conservatório Carlos Gomes e construiu sua carreira como compositor e arranjador de discos como "Quem é quem" de João Donato, "Clara Nunes" e "Elza Soares", de 1973, e "Contraste" de Jards Macalé. Ele ainda trabalhou com Ângela Maria, Wilson Simonal, Ivan Lins, Martinho da Vila e Emilio Santiago.





Pai da atriz e cantora Thalma de Freitas, trabalhou também com os grupos dos maestros Radamés Gnatalli, Severino Araújo e fez parte do Tamba 4 substituindo Luis Eça no terceiro disco do grupo.





Seu primeiro disco solo é de 1972, "Laércio de Freitas e o som roceiro", e foi cultuado pela sonoridade ousada. A ele se seguiram "São Paulo no balanço do choro", de 1980, e "Terna saudade", de 1988.

Jacob do Bandolim





Entre outros CDs, lançou "Laércio de Freitas homenageia Jacob do Bandolim", com o violonista Alessandro Penezzi, que relê 13 composições de Jacob do Bandolim.





Freitas atuou, ao longo da carreira, como arranjador junto à Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a Osesp, e à Banda Mantiqueira.





O músico deixa as filhas Thalma e Tricia, a esposa, empresária e produtora Piki de Freitas, além de três netos.