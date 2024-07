O ator Bruce Willis, diagnosticado com demência frontotemporal em fevereiro de 2023, está perdendo a capacidade de falar, segundo sua esposa, Emma Heming. A doença neurodegenerativa afastou a estrela do trabalho e está sendo cuidado pela esposa e filhas. Desde então, Emma tem usado as redes sociais para conscientizar sobre a condição e, na sua última postagem, incluiu uma mensagem dizendo o que o marido teria dito, apontando que ele perdeu a capacidade de se comunicar verbalmente.





A mulher compartilhou as atualizações do estado de saúde de Bruce e contou que duas pessoas estão pedalando pelos Estados Unidos para chamar atenção para a causa. “Eu imagino o que Bruce teria dito: 'Espero que lembrem de se manter hidratados'. Eu apoio. Mantenham-se fortes e seguros! Estou muito orgulhosa de vocês", disse, levantando dúvidas dos seguidores.





Desde o diagnóstico, Emma Heming iniciou uma campanha em que fornece informações sobre a demência frontotemporal e arrecada fundos para maior conscientização. Dias atrás, Rumer Willis, filha mais velha do casal, contou em entrevista ao Today o quadro do pai.





"Ele está muito bem", assegurou. Segundo Rumer, Bruce passa mais tempo com a primogênita, Lauetta, curtindo a neta. "Na verdade, eu o vi pouco antes de vir para Nova York. Lou está começando a dar seus primeiros passos e caminhou até ele. Foi muito doce", contou.





Além da esposa e das filhas, a ex-esposa do ator, Demi Moore, também faz parte do grupo de apoio de Willis. No final do ano passado, o roteirista Glenn Gordon Caron contou que mantém contato com o amigo e que ele tinha dificuldades na fala, mas negou que ele a tivesse perdido completamente.





"Eu tento visitá-lo todos os meses, embora nem sempre consiga... O que torna sua doença tão assustadora é que, se você já passou algum tempo com Bruce, sabe que ninguém tem mais alegria de viver do que ele... Ele amava a vida e adorava acordar todas as manhãs e viver ao máximo”, revelou ao The New York Post





"A minha sensação é que entre um e três minutos ele sabe quem eu sou. Ele não é totalmente verbal. Costumava ser um leitor voraz, uma característica que ele não queria que as pessoas soubessem sobre ele, e agora não lê mais. Todas essas habilidades linguísticas já não estão disponíveis para ele, mas ele ainda é Bruce. Quando você está com ele, sabe que é o Bruce e está grato por ele estar lá; mas a alegria de viver se foi", afirmou na ocasião.