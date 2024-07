Neymar, Vini Jr., Endrick e Virginia Fonseca lideram a lista das 100 personalidades mais influentes do Brasil no primeiro semestre de 2024

Em uma lista das 100 personalidades mais influentes do Brasil no primeiro semestre de 2024, Neymar, Vini Jr., Endrick e Virginia Fonseca aparecem na liderança. Eles representam os grupos mais populares do público das redes sociais, segundo pesquisa da Zeeng: atletas e creators.





Leia também: Marcos Mion deve apresentar nova temporada do BBB, diz jornalista

MC Daniel, Rodrygo Goes, Carlinhos Maia, Deolane Bezerra, Gabriel Barbosa (Gabigol) e Bruna Marquezine completam a lista das 10 personalidades brasileiras mais influentes nos primeiros seis meses do ano. Junto a eles, artistas, músicos e políticos atingem a marca de 359 mil interações por um único post e uma taxa de engajamento médio superior a 2.6%.





Dividindo as personalidades em categorias, os atletas lideram o ranking, representando 28%, seguidos pelos criadores de conteúdo digital, com 26%. Em seguida, estão os artistas com 20%, na frente dos músicos (18%) e políticos (8%).





A análise foi feita durante o período de 1º de janeiro a 30 de junho e leva em conta o número de seguidores no Instagram, a taxa de engajamento por post e o engajamento médio, que representa a divisão entre o número de interações pelo número de seguidores no período, multiplicado por 1000.





América de Trump está sob a mira da quinta temporada de "Fargo"

Contudo, vale destacar que a frequência média de publicações semanais não torna alguém mais influente, já que artistas e políticos, com uma média de 4 postagens por dia, lideram a contagem. Na sequência, estão os atletas, criadores de conteúdo e músicos, com 3 postagens diárias cada.