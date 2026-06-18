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LUTO NA COMÉDIA

Morre o humorista norte-americano Tom Dreesen, aos 86 anos

Entre os anos 1960 e 1970, Dreesen se apresentou ao lado de Tim Reid, com quem formou a a primeira dupla inter-racial de stand-up dos EUA

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Folhapress - Notícias
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18/06/2026 15:10

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Tom Dreesen durante apresentação de stand-up comedy
Tom Dreesen fez apresentações com personalidades, como Liza Minnelli, e abriu as turnês de Frank Sinatra por 13 anos crédito: Redes Sociais/Reprodução

Nome marcante da comédia norte-americana, o comediante Tom Dreesen morreu nesta quarta-feira (17/6), aos 86 anos. A informação foi confirmada pela família do artista em seu perfil nas redes sociais.

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"Ele queria que todos soubessem quanta alegria vocês trouxeram ao longo dos anos. Ele pediu para dizer que amava todos vocês. Que descanse em paz", diz a publicação. A causa da morte não foi divulgada.

Entre os anos 1960 e 1970, Dreesen se apresentou ao lado do também comediante Tim Reid, com quem formou a lendária dupla Tim e Tom, considerada a primeira dupla inter-racial de stand-up dos Estados Unidos. Em meados dos anos 1970, decidiu seguir carreira solo, período em que se apresentou em programas famosos, como o talk show de David Letterman.

Além disso, fez apresentações com personalidades, como Liza Minnelli, e abriu as turnês de Frank Sinatra por 13 anos.

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Dreesen também era um rosto conhecido na televisão por ter participado de séries como "Assassinato por escrito", "WKRP in Cincinnati" e "The facts of life". A sua última aparição na TV aconteceu há cerca de uma semana, no programa "Comics unleashed with Byron Allen", exibido pela CBS.

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