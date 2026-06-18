Morre o humorista norte-americano Tom Dreesen, aos 86 anos

Nome marcante da comédia norte-americana, o comediante Tom Dreesen morreu nesta quarta-feira (17/6), aos 86 anos. A informação foi confirmada pela família do artista em seu perfil nas redes sociais.

"Ele queria que todos soubessem quanta alegria vocês trouxeram ao longo dos anos. Ele pediu para dizer que amava todos vocês. Que descanse em paz", diz a publicação. A causa da morte não foi divulgada.

Entre os anos 1960 e 1970, Dreesen se apresentou ao lado do também comediante Tim Reid, com quem formou a lendária dupla Tim e Tom, considerada a primeira dupla inter-racial de stand-up dos Estados Unidos. Em meados dos anos 1970, decidiu seguir carreira solo, período em que se apresentou em programas famosos, como o talk show de David Letterman.

Além disso, fez apresentações com personalidades, como Liza Minnelli, e abriu as turnês de Frank Sinatra por 13 anos.

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Dreesen também era um rosto conhecido na televisão por ter participado de séries como "Assassinato por escrito", "WKRP in Cincinnati" e "The facts of life". A sua última aparição na TV aconteceu há cerca de uma semana, no programa "Comics unleashed with Byron Allen", exibido pela CBS.