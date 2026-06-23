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Produções audiovisuais

3 clipes e filmes icônicos que foram gravados no Morro Dona Marta

A comunidade já foi cenário para grandes produções nacionais e internacionais; relembre os clipes de Michael Jackson e outros artistas que marcaram época

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
23/06/2026 15:38

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3 clipes e filmes icônicos que foram gravados no Morro Dona Marta
O Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, reconhecido cenário de produções audiovisuais históricas e ícone global. crédito: dabldy de Getty Images

O Morro Dona Marta, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro, consolidou-se como um dos cenários mais icônicos da cidade para o audiovisual. Suas vielas coloridas, a vista panorâmica e a cultura vibrante já atraíram produções que marcaram a história da música e do cinema, colocando a comunidade no mapa global. De clipes de pop a filmes de ação, o local se tornou um verdadeiro estúdio a céu aberto.

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Relembre três produções memoráveis que foram gravadas no Dona Marta.

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1. Michael Jackson – “They Don’t Care About Us”

O clipe gravado em 1996 é, sem dúvida, o mais famoso. Dirigido por Spike Lee, o vídeo transformou a imagem da comunidade no mundo. As cenas de Michael Jackson cantando e dançando com o grupo Olodum em uma laje se tornaram lendárias. A passagem do Rei do Pop foi tão marcante que uma estátua de bronze em sua homenagem foi erguida no local, hoje um ponto turístico.

2. “Tropa de Elite 2”

Um dos maiores sucessos de bilheteria do cinema nacional, “Tropa de Elite 2” (2010) também teve o Dona Marta como um de seus cenários. A comunidade serviu para ambientar parte da trama que retrata os desafios da segurança pública no Rio. A locação trouxe uma camada de realismo e autenticidade para a história do Capitão Nascimento.

3. Alicia Keys e Beyoncé – “Put It in a Love Song”

Duas gigantes da música pop internacional uniram forças no Dona Marta em 2010. Alicia Keys e Beyoncé gravaram o clipe de “Put It in a Love Song”, que, embora nunca tenha sido lançado oficialmente, teve suas imagens de bastidores amplamente divulgadas. As cantoras dançaram com passistas e interagiram com a comunidade, celebrando a cultura brasileira em um vídeo colorido e festivo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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