Quatro compositores disputam a finalíssima do Festival Tinta Fresca

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Quatro compositores, de 63 inscritos, chegam nesta quinta-feira (25/6) à final do 14º Festival Tinta Fresca, promovido pela Filarmônica mineira. O maestro José Soares rege a orquestra em concerto gratuito onde, pela primeira vez, serão executadas as quatro obras concorrentes.

Esta edição trouxe como novidade um tema: biomas do Brasil. “Isso estimulou a criação dentro do mundo em que vivemos hoje, onde orquestra e natureza têm tudo a ver. O tema específico evita que (o candidato) tenha na gaveta alguma obra”, comenta Soares, que já regeu 20 obras inéditas no Tinta Fresca.

As quatro peças foram compostas por Jônatas Reis, Fernando Britto, Rodrigo Aredes e Jonas Hocherman. Com até 15 minutos, elas serão julgadas pelos compositores André Mehmari, Oiliam Lanna e Alexandre Guerra. Seis votos vão definir o vencedor: dos três supracitados, do maestro Soares e da própria Filarmônica (este voto tem peso dois).

A avaliação ocorre durante o concerto de hoje e ensaios iniciados na terça-feira (23/6).

O vencedor receberá a encomenda de uma peça que a Filarmônica vai estrear em 2027. Regente e professor, Oiliam Lanna integrou o júri de várias edições do Tinta Fresca. Ele participa do processo de seleção, no qual os inscritos enviam partituras sob anonimato, utilizando pseudônimos.

“Ter música de primeira audição com uma orquestra desse nível, e depois a encomenda de uma peça, é algo especial. A gente vê esse incentivo pelo número de obras inscritas. Neste ano foram algumas dezenas”, comenta Lanna.

Os jurados analisam vários quesitos. “Não é uma questão individual. Tem de ver se a realização domina a escrita orquestral, incluindo a de naipes diversos. Vemos como os naipes interagem na orquestra e como se dá o equilíbrio da sonoridade. É complexo exigindo muito dos compositores, e de nós, um olhar atento e minucioso”, explica.

Contrato renovado

O governo mineiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), e o Instituto Cultural Filarmônica assinam hoje (25/6) a renovação do contrato de gestão da Orquestra Filarmônica.

Na solenidade, às 19h, no foyer da Sala Minas Gerais, haverá homenagem a Itamar Franco (1930-2011) com a inauguração do busto do ex-presidente da República e ex-governador de Minas, que dá nome ao complexo.

OS FINALISTAS

• Jônatas Reis, de BH (MG)

Graduado em composição pela UFMG, dialoga com a tradição do concerto e elementos do folclore latino-americano. “Cenas da caatinga” remete à religiosidade e aos ritmos tradicionais. Cada cena é anunciada pelo som da queixada, instrumento de percussão.

• Fernando Britto, de Mauá (SP)

Compositor, regente e bacharel em composição pela Faculdade de Artes Alcântara Machado. “Pau-Brasil: O tesouro da mata atlântica” acompanha a queda da árvore, o lamento da floresta, o surgimento das sementes, o crescimento de nova vida e o retorno da árvore como símbolo de resistência.

• Rodrigo Aredes, de BH (MG)

Flautista e compositor, estuda na Berklee College of Music, nos EUA. “Momentos do Caraça” evoca a Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, no santuário mineiro, o cerrado e seus símbolos, entre eles o lobo-guará.

• Jonas Hocherman, do Rio de Janeiro (RJ)

Compositor, arranjador, trombonista e tubista, é doutorando na UFRJ. Tocou com Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti e Arthur Verocai. A suíte “Refloresta”, com quatro movimentos, evoca a regeneração da mata atlântica.

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FESTIVAL TINTA FRESCA

Nesta quinta-feira (25/6), às 20h30, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto). Entrada franca. Transmissão pelo canal da Filarmônica no YouTube e pela Rádio MEC (87,1 em BH e Brasília e 99,3 no Rio de Janeiro).