Festa da Luz vai 'acender' o Hipercentro de BH nesta quinta (25/6) à noite

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Quando letreiros luminosos surgiram no Hipercentro de Belo Horizonte em 2021, muita gente não entendeu do que se tratava. “A vida vai ressurgir copulando só afetos”, lia-se na esquina da Rua Sapucaí com Avenida Assis Chateaubriand. O que era aquilo?

Eram os versos de Conceição Evaristo ganhando vida nas ruas da capital, durante a primeira edição da Festa da Luz. Além do letreiro, projeções cobriam a fachada do Sesi Museu de Artes e Ofícios e luzes coloridas destacavam os arcos do Viaduto Santa Tereza.

Cinco anos depois, a Festa da Luz já não deixa os belo-horizontinos confusos. Incorporada ao calendário cultural da cidade, ela chega à quinta edição, que tem início hoje (25/6), estendendo-se até domingo (28/6). Com o lema “O Brasil é América Latina”, 12 instalações vão iluminar o Centro de BH. O festival também promove mostra de videomapping, shows, debates e oficinas.

“Embora a primeira edição tenha sido em 2021, a ideia de fazer a Festa da Luz em BH é bem anterior”, diz Matheus Rocha, integrante da equipe curatorial do evento. Em 2014, ele e a equipe da produtora cultural híbrido.cc, ao participarem de oficina de videomapping, descobriram que diversas cidades realizavam intervenções do gênero. Entre elas, Sydney, na Austrália; Lyon, na França; Berlim, na Alemanha; e Chiang Mai, na Tailândia.

“A gente ficou encantado. Focamos no objetivo de tirar do papel a ideia de fazer um festival de arte e tecnologia que ocupasse e ressignificasse o espaço urbano de forma gratuita, acessível e democrática”, comenta Rocha.

A primeira edição não teve um tema específico, o foco era a diversidade e a ocupação afetiva dos espaços públicos pós-isolamento imposto pela pandemia. A segunda adotou o lema “Sonho, mistério e imaginação”. A terceira e a quarta, respectivamente, tratavam de “Cidade Floresta” e “Poesia urbana”.

O tema deste ano vem na esteira da redescoberta de escritores latino-americanos pelos brasileiros. Caso da argentina Mariana Enríquez, dos mexicanos Juan Rulfo e Cristina Rivera Garza, dos colombianos José Eustasio Rivera e Pilar Quintana, e da equatoriana Maria Fernanda Ampuero.

“O brasileiro não se sente parte da América Latina”, ressalta Matheus Rocha. “Argentinos, chilenos e peruanos conhecem mais a nossa cultura do que nós conhecemos a cultura deles.”

Instalação 'Pedras de Duwid ou Boca de Marte', de Gustavo Caboco, no Parque Municipal Marcos Vieira/EM/D.A Press

Entre os destaques da programação estão as esculturas infláveis “Filhos do sopro”, da artista brasileira-mexicana Fefê Talavera, instaladas entre a Praça Fuad Noman, os edifícios Sulacap e Sulamérica e o Viaduto Santa Tereza. Elas se inspiram em obras da arte popular mexicana que representam criaturas fantásticas e surreais.

Na Rua Sapucaí, o mexicano Ocote apresenta “TolTech”, combinando iconografia tolteca e estética digital contemporânea.

No mesmo local, Luiz Carlos Oliveira assina “Planta baixa: O lúdico arquitetado”, videogame interativo projetado sobre a fachada da antiga Rede Ferroviária, em que o público participa da construção de uma cidade-jardim digital.

O Parque Municipal concentra parte importante das instalações, com “Pedras de Duwid ou Boca de Marte”, de Gustavo Caboco; instalação inédita na água criada por Roberta Carvalho; e “Dance flowers”, criação do coletivo francês Spectaculaires. Na Praça Rui Barbosa, Rafael Ski exibe “Céu em nós”, painel interativo de LED que reage à presença do público por meio de sensores e câmeras.

Outra atração é “ECO”, assinada por Rafael Maia, Flávia Péret e Gabriel Figueiredo na fachada do Edifício Chagas Dória. Construída a partir de referências gráficas vindas de diferentes países latino-americanos, a instalação propõe reflexões sobre linguagem, identidade e pertencimento.

O circuito inclui ainda “Paisagens digitais”, intervenção em laser criada por Homem Gaiola e Letícia RMS no Mirante da Sapucaí; “O som do ouro – De Kemet ao El Dorado”, de Thaís Iroko, no palco do Duelo de MCs; e instalação de Rafael RG em parceria com MIR Estúdio na pista de skate do Viaduto Santa Tereza.

Shows

A Praça da Estação volta a receber projeção mapeada na fachada do Sesi Museu de Artes e Ofícios. Durante o final de semana, o Baixio do Viaduto Santa Tereza vai reunir cantores e DJs ligados a sonoridades latino-americanas, afrodiaspóricas e contemporâneas. Entre eles, Tamara Franklin, Célia Sampaio, Bloco Swing Safado, Claudia Manzo, Orquestra Atípica de Lhamas e Academia da Berlinda.

“Uma coisa muito importante é ocupar a cidade e fazê-la mais viva. Porque quando tem arte, tem vida. E, assim, aquele espaço fica mais seguro para todo mundo”, destaca Matheus Rocha.

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5ª FESTA DA LUZ

Desta quinta-feira (25/6) a domingo (28/6), na Praça da Estação, Viaduto Santa Tereza, vão dos edifícios Sulacap e Sulamérica, ruas Aarão Reis e Sapucaí, e Parque Municipal. Acesso gratuito. Informações: www.instagram.com/festadaluz.art