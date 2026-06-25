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Complicada e imperfeitinha, Supergirl estreia hoje nos cinemas

A jovem estrela do universo da DC Studios luta a seu modo por justiça, costuma se embebedar e passa longe do pedestal das super-heroínas

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Giovana Souza*
Giovana Souza*
Repórter
Estudante de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais.
25/06/2026 02:00

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Atriz Milly Alcock como Supergirl
Milly Alcock vive Kara, a prima do Superman que enfrenta os próprios traumas e não pede desculpas por não ser a garota perfeita crédito: Warner Bros./Divulgação

O que torna um super-herói admirável? É preciso ser o grande amigo da vizinhança e ver o bem em todos ou lutar pelo que é certo, mesmo superando traumas pessoais? Em “Supergirl”, que estreia nesta quinta (25/6), Kara Zor-El (Milly Alcock) é elogiada ao ouvir que “não é sempre legal, mas é gentil” e que, acima de tudo, é uma boa garota.

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Kara é prima de Kal-El, o Superman. No segundo filme do novo universo da DC Studios, iniciado em julho do ano passado com o herói, a intenção dos criadores foi desenvolver a família e aproveitar o que já havia sido apresentado.

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Em entrevista coletiva realizada em junho, no Rio de Janeiro, Peter Safran, copresidente do estúdio ao lado de James Gunn, explicou a escolha. “Vocês tiveram uma pequena amostra dela em ‘Superman’, sabíamos que ainda havia muito a contar. Conhecíamos a tragédia que ela viveu, os traumas que enfrentou, queríamos mostrar sua busca por um lugar no universo”, disse.

Equipe do filme Supergirl, formada pelo produtor Peter Safran, atriz Milly Alcock, roteirista Ana Nogueira e o diretor Craig Gillespie, veste a camisa da Seleção Brasileira e sorri para a câmera
O produtor Peter Safran, a atriz Milly Alcock, a roteirista Ana Nogueira e o diretor Craig Gillespie vieram ao Brasil divulgar 'Supergirl' Divulgação

Também participaram da coletiva a protagonista Milly Alcock, o diretor Craig Gillespie e a roteirista Ana Nogueira, cujo pai é brasileiro. Safran afirmou saber que o filme suscitaria diversas discussões.

“Em ‘Superman’, a pergunta central era: é possível viver no mundo de hoje vendo apenas o lado bom das pessoas? Isso define o Superman. Já no caso de Kara, a questão era outra: que peso você está disposto a carregar por alguém que ama para que esta pessoa não precise carregá-lo?”, explicou.

O filme adapta a HQ “Mulher do amanhã”, escrita por Tom King e ilustrada por Bilquis Evely. Quando a trama começa, Kara viaja entre planetas, evitando voltar à Terra. Por ser de Krypton, ela ganha poderes ao receber a radiação do sol amarelo. Prefere viver em planetas com sol vermelho para se sentir mais normal e se embebedar.

Vinganças femininas

Paralelamente à história da Supergirl, três integrantes da família Knoll são assassinados pelo vilão Krem dos Montes Amarelos (Matthias Schoenaerts). O patriarca produzia espadas altamente resistentes, tornando-se alvo de criminosos. A caçula Ruthye (Eve Ridley), única sobrevivente, jura vingança.

Ela pede ajuda a Kara, que recusa a princípio. A heroína aceita perseguir Krem apenas depois de ele envenenar o cão Krypto. Com prazo de três dias para recuperar o antídoto preso ao pescoço do vilão, a missão ganha urgência.

Atriz Milly Alcock e cachorrinho em cena do filme Supergirl
O pet Krypto, único amigo de verdade da Supergirl, é envenenado pelo vilão Krem. A garota não dará trégua ao bandido em busca do antídoto para salvar seu cachorrinho de estimação Warner Bros/divulgação

É uma pena que o cachorro bagunceiro apareça menos neste filme. Como vimos em “Superman”, ele é o animal de estimação de Kara desde a infância. “Krypto é o símbolo do mundo inteiro dela”, disse a atriz Milly Alcock. “Ele é cada lugar por onde ela passou, cada pessoa que conheceu e até cada comida que experimentou quando criança.”

A origem de Kara é apresentada em flashbacks. Diferentemente das versões em que surge adolescente quando Krypton é destruída e sua nave se perde no espaço, a narrativa de “Supergirl” traz a heroína mais nova do que o primo.

Luto e balada

Quando o núcleo de Krypton explode, um pedaço do planeta sobrevive em uma redoma. Nessa situação extrema, os pais engravidam de Kara e ela cresce na pequena sociedade. A jovem é enviada para a Terra quando a kryptonita começa a envenenar os sobreviventes.

Kara não se sente em casa na Terra. O luto a deixa raivosa e desinteressada, tentando fugir do sofrimento com festas e bebidas. Ainda assim, não deixa de defender o que é certo.

Atores Milly Alcock e Mathias Schoenaerts se encaram com olhar bravo em cena de Supergirl
Kara (Milly Alcock) vai encarar o vilão Krem (Mathias Schoenaerts) em 'Supergirl' Warner Bros/divulgação

O diretor Craig Gillespie, responsável por filmes recentes com protagonistas femininas (“Eu, Tonya”, 2017; e “Cruella”, 2021), comemora a oportunidade de trabalhar com uma super-heroína com esta personalidade.

“É uma personagem complicada, interessante e imperfeita que não pede desculpas por ser quem é. Não vemos isso com tanta frequência no universo dos super-heróis, especialmente entre as heroínas, que costumam ser colocadas no pedestal e precisam ser perfeitas”, afirmou.

“Supergirl” expande o universo de “Superman” ao explorar novos planetas, criaturas e culturas espalhadas pela galáxia. Com mais ação do que o filme anterior, a produção abraça a influência da HQ de Tom King, misturando ficção científica e elementos do faroeste para abordar vingança, dilemas morais e amadurecimento.

Nesse cenário, surge Lobo, o caçador de recompensas imortal. Jason Momoa deixa para trás o papel de Aquaman que ocupava no antigo universo da DC para interpretar o personagem que tenta levar às telas há 15 anos.

“Homem do amanhã”

Outra participação especial é a do próprio Superman (David Corenswet), que voltará ao centro da franquia com o filme “Homem do amanhã”, previsto para julho de 2027. Por agora, o foco permanece em Kara.

“Mostrar que ela não é definida apenas pela relação com Clark é algo honesto. Esta relação é importante para o filme e para sua história, mas representa apenas uma parte de quem ela é. Tive a sorte de explorar todos os aspectos de sua vida, personalidade, família e passado, porque ela é o resultado de tudo isso”, afirmou a roteirista Ana Nogueira.

“SUPERGIRL”

EUA, 2026, 107 min. Direção de Craig Gillespie. Com Milly Alcock, Eve Ridley, Jason Momoa e David Corenswet. Estreia nesta quinta-feira (25/6), em salas dos shoppings BH, Big, Boulevard, Cidade, Contagem, Del Rey, Diamond Mall, Estação BH, Itaúpower, Minas, Monte Carmo, Norte, Pátio Savassi, Ponteio e Via Shopping.

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* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

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