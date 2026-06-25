Complicada e imperfeitinha, Supergirl estreia hoje nos cinemas

O que torna um super-herói admirável? É preciso ser o grande amigo da vizinhança e ver o bem em todos ou lutar pelo que é certo, mesmo superando traumas pessoais? Em “Supergirl”, que estreia nesta quinta (25/6), Kara Zor-El (Milly Alcock) é elogiada ao ouvir que “não é sempre legal, mas é gentil” e que, acima de tudo, é uma boa garota.

Kara é prima de Kal-El, o Superman. No segundo filme do novo universo da DC Studios, iniciado em julho do ano passado com o herói, a intenção dos criadores foi desenvolver a família e aproveitar o que já havia sido apresentado.

Em entrevista coletiva realizada em junho, no Rio de Janeiro, Peter Safran, copresidente do estúdio ao lado de James Gunn, explicou a escolha. “Vocês tiveram uma pequena amostra dela em ‘Superman’, sabíamos que ainda havia muito a contar. Conhecíamos a tragédia que ela viveu, os traumas que enfrentou, queríamos mostrar sua busca por um lugar no universo”, disse.

O produtor Peter Safran, a atriz Milly Alcock, a roteirista Ana Nogueira e o diretor Craig Gillespie vieram ao Brasil divulgar 'Supergirl' Divulgação

Também participaram da coletiva a protagonista Milly Alcock, o diretor Craig Gillespie e a roteirista Ana Nogueira, cujo pai é brasileiro. Safran afirmou saber que o filme suscitaria diversas discussões.

“Em ‘Superman’, a pergunta central era: é possível viver no mundo de hoje vendo apenas o lado bom das pessoas? Isso define o Superman. Já no caso de Kara, a questão era outra: que peso você está disposto a carregar por alguém que ama para que esta pessoa não precise carregá-lo?”, explicou.

O filme adapta a HQ “Mulher do amanhã”, escrita por Tom King e ilustrada por Bilquis Evely. Quando a trama começa, Kara viaja entre planetas, evitando voltar à Terra. Por ser de Krypton, ela ganha poderes ao receber a radiação do sol amarelo. Prefere viver em planetas com sol vermelho para se sentir mais normal e se embebedar.

Vinganças femininas

Paralelamente à história da Supergirl, três integrantes da família Knoll são assassinados pelo vilão Krem dos Montes Amarelos (Matthias Schoenaerts). O patriarca produzia espadas altamente resistentes, tornando-se alvo de criminosos. A caçula Ruthye (Eve Ridley), única sobrevivente, jura vingança.

Ela pede ajuda a Kara, que recusa a princípio. A heroína aceita perseguir Krem apenas depois de ele envenenar o cão Krypto. Com prazo de três dias para recuperar o antídoto preso ao pescoço do vilão, a missão ganha urgência.

O pet Krypto, único amigo de verdade da Supergirl, é envenenado pelo vilão Krem. A garota não dará trégua ao bandido em busca do antídoto para salvar seu cachorrinho de estimação Warner Bros/divulgação

É uma pena que o cachorro bagunceiro apareça menos neste filme. Como vimos em “Superman”, ele é o animal de estimação de Kara desde a infância. “Krypto é o símbolo do mundo inteiro dela”, disse a atriz Milly Alcock. “Ele é cada lugar por onde ela passou, cada pessoa que conheceu e até cada comida que experimentou quando criança.”

A origem de Kara é apresentada em flashbacks. Diferentemente das versões em que surge adolescente quando Krypton é destruída e sua nave se perde no espaço, a narrativa de “Supergirl” traz a heroína mais nova do que o primo.

Luto e balada

Quando o núcleo de Krypton explode, um pedaço do planeta sobrevive em uma redoma. Nessa situação extrema, os pais engravidam de Kara e ela cresce na pequena sociedade. A jovem é enviada para a Terra quando a kryptonita começa a envenenar os sobreviventes.

Kara não se sente em casa na Terra. O luto a deixa raivosa e desinteressada, tentando fugir do sofrimento com festas e bebidas. Ainda assim, não deixa de defender o que é certo.

Kara (Milly Alcock) vai encarar o vilão Krem (Mathias Schoenaerts) em 'Supergirl' Warner Bros/divulgação

O diretor Craig Gillespie, responsável por filmes recentes com protagonistas femininas (“Eu, Tonya”, 2017; e “Cruella”, 2021), comemora a oportunidade de trabalhar com uma super-heroína com esta personalidade.

“É uma personagem complicada, interessante e imperfeita que não pede desculpas por ser quem é. Não vemos isso com tanta frequência no universo dos super-heróis, especialmente entre as heroínas, que costumam ser colocadas no pedestal e precisam ser perfeitas”, afirmou.

“Supergirl” expande o universo de “Superman” ao explorar novos planetas, criaturas e culturas espalhadas pela galáxia. Com mais ação do que o filme anterior, a produção abraça a influência da HQ de Tom King, misturando ficção científica e elementos do faroeste para abordar vingança, dilemas morais e amadurecimento.

Nesse cenário, surge Lobo, o caçador de recompensas imortal. Jason Momoa deixa para trás o papel de Aquaman que ocupava no antigo universo da DC para interpretar o personagem que tenta levar às telas há 15 anos.

“Homem do amanhã”

Outra participação especial é a do próprio Superman (David Corenswet), que voltará ao centro da franquia com o filme “Homem do amanhã”, previsto para julho de 2027. Por agora, o foco permanece em Kara.

“Mostrar que ela não é definida apenas pela relação com Clark é algo honesto. Esta relação é importante para o filme e para sua história, mas representa apenas uma parte de quem ela é. Tive a sorte de explorar todos os aspectos de sua vida, personalidade, família e passado, porque ela é o resultado de tudo isso”, afirmou a roteirista Ana Nogueira.

“SUPERGIRL”

EUA, 2026, 107 min. Direção de Craig Gillespie. Com Milly Alcock, Eve Ridley, Jason Momoa e David Corenswet. Estreia nesta quinta-feira (25/6), em salas dos shoppings BH, Big, Boulevard, Cidade, Contagem, Del Rey, Diamond Mall, Estação BH, Itaúpower, Minas, Monte Carmo, Norte, Pátio Savassi, Ponteio e Via Shopping.

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* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria