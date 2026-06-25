Gerard Butler e o 'flop' que dominou o Google: entenda o caso Dante

Uma produção ambiciosa com um elenco de peso chegou discretamente à Netflix e já está gerando debates. 'In the Hand of Dante', dirigido pelo aclamado Julian Schnabel, traz Oscar Isaac em um papel duplo e conta com nomes como Gerard Butler, Jason Momoa e Al Pacino. Longe de ser um sucesso unânime, o filme tem dividido a crítica especializada com sua proposta ousada e narrativa complexa.

Qual é a história de 'In the Hand of Dante'?

O filme acompanha a jornada de Nick Tosches (Oscar Isaac), um escritor que é chamado para verificar a autenticidade de um manuscrito raro da 'Divina Comédia', supostamente original de Dante Alighieri. A trama se desdobra em duas linhas do tempo paralelas: uma no século XXI, em preto e branco, enquanto Nick se envolve com a máfia para obter o manuscrito, e outra no século XIV, colorida, que retrata o próprio Dante (também vivido por Isaac) durante a criação de sua obra-prima.

Por que o filme está dividindo opiniões?

Com uma proposta artística ambiciosa, 'In the Hand of Dante' não é um filme de fácil digestão. A crítica internacional tem apontado a produção como 'pretensiosa' e 'desconexa' para alguns, mas 'fascinante' e 'visualmente arrebatadora' para outros. No agregador Rotten Tomatoes, o longa conta com 43% de aprovação da crítica, com base em 21 avaliações, o que configura uma recepção mista. Até o momento, não há uma nota consolidada do público na plataforma.

A repercussão negativa do filme levou o ator Gerard Butler ao topo das pesquisas. Segundo o Google Trends, ferramenta que monitora as buscas no site, o nome do astro teve um aumento de mais de 1.000% nas pesquisas após a estreia do filme, nesta quarta-feira (24/6).

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Quem está no elenco estelar?

O grande atrativo do filme é seu elenco. O protagonismo é de Oscar Isaac, que interpreta tanto o escritor Nick Tosches quanto o poeta Dante Alighieri. Ao seu lado, um time de estrelas compõe a produção:

Gerard Butler

O ator interpreta dois papéis de apoio: Louie, um assassino da máfia, e o Papa Bonifácio VIII.

Outros nomes de peso

O elenco ainda inclui Jason Momoa, Gal Gadot, John Malkovich, Al Pacino e até mesmo o lendário diretor Martin Scorsese, que faz uma rara aparição como ator interpretando um mentor de Dante.

Onde assistir 'In the Hand of Dante'?

Após um lançamento limitado em alguns cinemas internacionais, 'In the Hand of Dante' estreou globalmente no catálogo da Netflix em 24 de junho. O filme já está disponível para todos os assinantes da plataforma de streaming.

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