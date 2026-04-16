'O diário de um mago': livro de Paulo Coelho vira filme; saiba detalhes

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Netflix anunciou que Johnny Massaro e Rodrigo Santoro serão os protagonistas da adaptação de “O diário de um mago”, obra clássica de Paulo Coelho. A plataforma divulgou nesta quinta-feira (16/4) a primeira imagem da dupla nos bastidores das filmagens.

Os atores voltam a contracenar após trabalharem juntos em “O filho de mil homens", também lançado pelo streaming e baseado no romance de Valter Hugo Mãe. Dirigido por Vicente Amorim, que assina o roteiro ao lado de Luiso Berdejo e Gustavo Bragança, o longa está sendo filmado na Espanha.

A trama acompanha Paulo (Massaro), um homem em busca de autoconhecimento que embarca em uma peregrinação pelo Caminho de Santiago de Compostela. Durante a jornada, ele é guiado pelo enigmático Petrus (Santoro), atravessando montanhas, florestas e vilarejos enquanto enfrenta desafios que misturam experiências espirituais, encontros misteriosos e forças invisíveis.

Segundo a sinopse divulgada, a viagem transforma a busca interior em uma jornada intensa, colocando à prova os limites físicos e emocionais dos personagens. Além da dupla, o elenco reúne nomes brasileiros como Lara Tremouroux, Julia Konrad, Silvio Guindane, Fabiana Gugli, Emílio de Melo, Thelmo Fernandes, Isabel Guéron e Roberto Birindelli.

A produção também conta com atores europeus, como Manuel Manquiña, Albert Pla, Gonçalo Diniz e Elisabeth Bonjour.

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Publicado originalmente em 1987, “O diário de um mago" é um dos livros mais conhecidos de Paulo Coelho e combina elementos autobiográficos com espiritualidade e aventura. A adaptação promete transportar essa atmosfera para o cinema, unindo o formato de road movie com o universo místico característico do autor.