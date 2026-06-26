Paula Santoro celebra a vida e a música de Minas, neste sábado (27/6)

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Ano passado, a cantora Paula Santoro foi diagnosticada com câncer. Após meses de tratamento, ela recebeu, em fevereiro, a notícia da cura. Por essa razão, considera que subir ao palco neste sábado (27/6), na abertura da 2ª MostrArte Feluma, não é apenas um show, mas celebração que marca seus 40 anos de carreira e 60 de vida, completados no último dia 17.

Acompanhada pelo pianista Rafael Vernet, ela vai apresentar seleção de obras de compositores mineiros ou que prestam tributo ao estado. “Desenredo”, dos cariocas Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro, divide espaço com clássicos do Clube da Esquina.

O show contempla, ainda, temas mais recentes como “Sumaúma”, de Alexandre Andrés e Rodrigo Maranhão, que batizou o álbum que a cantora lançou em 2023.

“Ter um câncer e passar por ele é muito forte, dá a sensação de que você pode tudo. Esse processo me ensinou muito. Quando você recebe a notícia, é uma porrada, mas depois vem o entendimento de que aquilo vai te catapultar para outro lugar, em todos os sentidos”, ressalta.

O show inédito, pensado para a MostrArte Feluma, nasce de outros dois espetáculos dela: “Isso não se apaga”, focado na obra de Lô Borges, em que está acompanhada por Thiago Caldas e Pablo Castro, e “Tudo o que você podia ser”, com músicas de Lô e de Milton Nascimento, apresentado com Rafael Vernet no Rio de Janeiro, depois de receber a notícia da cura.

Ela destaca a sintonia fina com o pianista, que conheceu em 2000, quando os dois trabalhavam na minissérie “Aquarela do Brasil” (Globo). “Convivemos nove meses, namoramos, ficamos 12 anos casados e nunca deixamos de tocar juntos, mesmo após a separação. Meu casamento com ele é espiritual e musical; é quem mais entende minha forma de cantar”, diz.

O show no Teatro Feluma conta com a participação de Raquuel (que antes assinava Raquel Coutinho) nos vocais e percussão, dando ênfase ao tambor mineiro.

Montanhas de Minas

Belo-horizontina radicada no Rio, Paula tem se dedicado ao cancioneiro que a conecta com Minas. “Esta música tem cor e sonoridade que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Temos um jeito de cantar e tocar que é muito particular. Temos as montanhas, que fazem com que as melodias sejam também montanhosas”, diz.

Nesta sexta (26/6), às 10h, a cantora apresenta com Vernet show intimista no Instituto de Oncologia Ciências Médicas para pacientes em tratamento de câncer e acompanhantes. “Vamos mostrar repertório de músicas mais conhecidas, como 'Resposta ao tempo' ou 'Eu sei que vou te amar'. Vai ser muito emocionante”, garante.

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PAULA SANTORO E RAFAEL VERNET

Show “Mestres de Minas”, com participação de Raquuel. Neste sábado (27/6), às 20h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, Centro). Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.