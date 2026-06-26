Maria Cutia festeja seus 20 anos com o clássico 'Auto da Compadecida'

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Criado em Belo Horizonte, o Grupo Maria Cutia chega aos 20 anos como uma das referências do teatro popular no país. O aniversário será celebrado neste sábado (27/6), com apresentação de “Auto da Compadecida”, no Cine Theatro Brasil.

Leonardo Rocha, um dos fundadores do grupo e intérprete de João Grilo, conta que a história do Maria Cutia foi construída na estrada, a partir dos encontros proporcionados pelo teatro.

“Já estivemos em muitos lugares e isso reafirma a nossa trajetória. O grupo se faz muito desses encontros e dessas viagens”, afirma. “Chegamos aos 20 anos com história muito bonita e autonomia para criar os espetáculos, a estética e a poética em que acreditamos.”

O grupo conta com 10 atores e “Auto da Compadecida” é um de seus maiores sucessos.

Desde a estreia, em 2019, em Ribeirão Preto (SP), o espetáculo circulou por diferentes regiões do país, participou de festivais e foi visto por 30 mil pessoas.

“Talvez seja o espetáculo mais conhecido do grupo. Muito por conta de dois aspectos: a direção do Gabriel Villela e o próprio texto do Ariano Suassuna. Este encontro foi muito feliz. As poéticas do grupo e do Gabriel dialogam muito com a história do 'Auto'”, diz Leonardo.

Tropicalismo e teatro de revista

Nesta montagem do clássico de Suassuna, referências do carnaval, do tropicalismo e do teatro de revista se misturam a temas da atualidade. Notícias, comentários e acontecimentos recentes são incorporados à trama, o que, segundo Leonardo Rocha, “dá um molhozinho” para a peça.

“É uma história muito popular e, ao mesmo tempo, muito sagaz, muito inteligente e muito rica dramaturgicamente. O ‘Auto da Compadecida’ talvez seja o texto mais conhecido da dramaturgia brasileira. Acho que é o nosso ‘Romeu e Julieta’”, comenta.

A montagem busca se afastar da forte referência vinda do filme de Guel Arraes, com Selton Mello e Matheus Nachtergaele. Na peça do Maria Cutia, João Grilo e Chicó ganham abordagem própria, desvinculada das interpretações do cinema.

“João Grilo é a figura que desorganiza as coisas para que elas possam se reorganizar. É um personagem que precisa criar estratégias para sobreviver no ambiente opressor. Isso continua dialogando muito com o público”, diz Leonardo.

A estética criada por Gabriel Villela, responsável por direção, cenário e figurinos, reúne referências acumuladas ao longo de viagens pelo Brasil e pelo mundo. Tecidos, tapeçarias, madeiras e objetos remetem a vários lugares.

Os atores chegam por trás da plateia e, ao fim da apresentação, conduzem o público para fora em forma de cortejo. “É como se fossem seres encantados chegando para contar a história. Eles vêm de um lugar que a gente não sabe qual é, contam a história e depois voltam para esse mesmo lugar”, explica Leonardo.

O elenco interpreta ao vivo canções de Caetano Veloso, Roberto Carlos, Zeca Baleiro e João do Vale. “É uma peça universal, mas que conversa com o Brasil de agora”, diz o ator do Maria Cutia.

“AUTO DA COMPADECIDA”

Montagem do Grupo Maria Cutia. Sábado (27/6), às 20h, no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), com vendas online na plataforma Eventim.



OUTRAS ATRAÇÕES

>>> “ACALANTO”

O Centro de Formação Artística e Tecnológica do Palácio das Artes apresenta “Acalanto”, espetáculo de formatura da turma da manhã do curso técnico em teatro. A montagem ficará em cartaz desta sexta a domingo (26 a 28/6) e de 1º a 5 de julho, no Teatro João Ceschiatti (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Sessões às 19h aos domingos e às 20h, nos demais dias. Entrada franca, com retirada de ingressos na bilheteria, totens e na plataforma Sympla, uma hora antes do espetáculo.



>>> “ASSEMBLEIA COMUM”

A Trupe Estrela encena “Assembleia comum”, nesta sexta-feira e sábado (26 e 27/6), às 15h, no Centro de Referência das Juventudes/CRJ (Rua Guaicurus, 50, Centro), com entrada franca.



>>> “O REINO MÁGICO”

O Gato Galactico chega a BH com “O reino mágico”, espetáculo que mistura música, dança e experiência imersiva. Sábado (27/6), às 15h, no BeFly Minascentro (Av. Augusto de Lima, 785, Centro). Ingressos de R$ 66 a R$ 280, à venda na plataforma Sympla.



>>> “CASAL TPM”

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A comédia de Paula Giannini, estrelada por Paulo Moraes e Ana Robles, ficará em cartaz hoje e sábado (26 e 27/6), às 20h, e domingo (28/6), às 19h, no Teatro Marília (Av. Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). Ingressos: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia) e R$ 35 (promocional antecipado), à venda na bilheteria e na plataforma Sympla.