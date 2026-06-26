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Maria Cutia festeja seus 20 anos com o clássico 'Auto da Compadecida'

Trupe belo-horizontina leva ao Cine Theatro Brasil a releitura da peça de Ariano Suassuna que já foi vista por 30 mil pessoas

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Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
26/06/2026 02:00

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Atores do grupo Maria Cutia usam figurinos multicoloridos durante apresentação da peça Auto da Compadecida
Atores do Maria Cutia apresentam versão de 'Auto da Compadecida' bem diferente do filme de sucesso dirigido por Guel Arraes crédito: Tati Motta/Divulgação

Criado em Belo Horizonte, o Grupo Maria Cutia chega aos 20 anos como uma das referências do teatro popular no país. O aniversário será celebrado neste sábado (27/6), com apresentação de “Auto da Compadecida”, no Cine Theatro Brasil.

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Leonardo Rocha, um dos fundadores do grupo e intérprete de João Grilo, conta que a história do Maria Cutia foi construída na estrada, a partir dos encontros proporcionados pelo teatro.

“Já estivemos em muitos lugares e isso reafirma a nossa trajetória. O grupo se faz muito desses encontros e dessas viagens”, afirma. “Chegamos aos 20 anos com história muito bonita e autonomia para criar os espetáculos, a estética e a poética em que acreditamos.”

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O grupo conta com 10 atores e “Auto da Compadecida” é um de seus maiores sucessos.

Desde a estreia, em 2019, em Ribeirão Preto (SP), o espetáculo circulou por diferentes regiões do país, participou de festivais e foi visto por 30 mil pessoas.

“Talvez seja o espetáculo mais conhecido do grupo. Muito por conta de dois aspectos: a direção do Gabriel Villela e o próprio texto do Ariano Suassuna. Este encontro foi muito feliz. As poéticas do grupo e do Gabriel dialogam muito com a história do 'Auto'”, diz Leonardo.

Tropicalismo e teatro de revista

Nesta montagem do clássico de Suassuna, referências do carnaval, do tropicalismo e do teatro de revista se misturam a temas da atualidade. Notícias, comentários e acontecimentos recentes são incorporados à trama, o que, segundo Leonardo Rocha, “dá um molhozinho” para a peça.

“É uma história muito popular e, ao mesmo tempo, muito sagaz, muito inteligente e muito rica dramaturgicamente. O ‘Auto da Compadecida’ talvez seja o texto mais conhecido da dramaturgia brasileira. Acho que é o nosso ‘Romeu e Julieta’”, comenta.

A montagem busca se afastar da forte referência vinda do filme de Guel Arraes, com Selton Mello e Matheus Nachtergaele. Na peça do Maria Cutia, João Grilo e Chicó ganham abordagem própria, desvinculada das interpretações do cinema.

“João Grilo é a figura que desorganiza as coisas para que elas possam se reorganizar. É um personagem que precisa criar estratégias para sobreviver no ambiente opressor. Isso continua dialogando muito com o público”, diz Leonardo.

A estética criada por Gabriel Villela, responsável por direção, cenário e figurinos, reúne referências acumuladas ao longo de viagens pelo Brasil e pelo mundo. Tecidos, tapeçarias, madeiras e objetos remetem a vários lugares.

Os atores chegam por trás da plateia e, ao fim da apresentação, conduzem o público para fora em forma de cortejo. “É como se fossem seres encantados chegando para contar a história. Eles vêm de um lugar que a gente não sabe qual é, contam a história e depois voltam para esse mesmo lugar”, explica Leonardo.

O elenco interpreta ao vivo canções de Caetano Veloso, Roberto Carlos, Zeca Baleiro e João do Vale. “É uma peça universal, mas que conversa com o Brasil de agora”, diz o ator do Maria Cutia.

“AUTO DA COMPADECIDA”

Montagem do Grupo Maria Cutia. Sábado (27/6), às 20h, no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), com vendas online na plataforma Eventim.


OUTRAS ATRAÇÕES

>>> “ACALANTO”

O Centro de Formação Artística e Tecnológica do Palácio das Artes apresenta “Acalanto”, espetáculo de formatura da turma da manhã do curso técnico em teatro. A montagem ficará em cartaz desta sexta a domingo (26 a 28/6) e de 1º a 5 de julho, no Teatro João Ceschiatti (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Sessões às 19h aos domingos e às 20h, nos demais dias. Entrada franca, com retirada de ingressos na bilheteria, totens e na plataforma Sympla, uma hora antes do espetáculo.


>>> “ASSEMBLEIA COMUM”

A Trupe Estrela encena “Assembleia comum”, nesta sexta-feira e sábado (26 e 27/6), às 15h, no Centro de Referência das Juventudes/CRJ (Rua Guaicurus, 50, Centro), com entrada franca.


>>> “O REINO MÁGICO”

O Gato Galactico chega a BH com “O reino mágico”, espetáculo que mistura música, dança e experiência imersiva. Sábado (27/6), às 15h, no BeFly Minascentro (Av. Augusto de Lima, 785, Centro). Ingressos de R$ 66 a R$ 280, à venda na plataforma Sympla.


>>> “CASAL TPM”

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A comédia de Paula Giannini, estrelada por Paulo Moraes e Ana Robles, ficará em cartaz hoje e sábado (26 e 27/6), às 20h, e domingo (28/6), às 19h, no Teatro Marília (Av. Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). Ingressos: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia) e R$ 35 (promocional antecipado), à venda na bilheteria e na plataforma Sympla.

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