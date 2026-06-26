Espetáculo "Acalanto" se inspira no realismo fantástico em aldeia encantada

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

“Acalanto”, novo espetáculo dos alunos do curso técnico de teatro do Cefart, quer ver beleza nos detalhes e o lado positivo em situações ruins. Sob influência do realismo fantástico, a peça se passa numa aldeia encantada. Ali circula a informação de que a mulher chamada Maria vai dar à luz um peixe.

Dirigida por Renata Paz e com dramaturgia de Anderson Feliciano, a montagem marca a formatura da turma da manhã do curso do Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado. As sessões vão desta sexta-feira (26/6) a 5 de julho, no Teatro João Ceschiatti do Palácio das Artes.

“O espetáculo vem com a proposta de ser um acalanto mesmo. É celebração da vida, do cuidado, das relações no cotidiano, das coisas simples e ordinárias, da beleza que já existe no dia a dia, no pôr do sol, em um beijo, um abraço. A montagem busca fabular possibilidades, histórias comuns de pessoas comuns, que têm desafios na vida”, explica Renata Paz, diretora do espetáculo e professora do Cefart.

As moradoras da aldeia são pessoas comuns: mãe solo, casal de lésbicas, mulheres de religião de matriz africana e mães de santo. Segundo a diretora, a intenção não é focar no sofrimento das personagens, vítimas de lesbofobia e intolerância religiosa, mas no afeto e carinho entre as pessoas.

“Nesse povoado que vive à beira de muita água, nasce a criança que se chama Maria. A vida dela é comum, criança comum que convive com a falta do pai em meio à religiosidade da comunidade. Esta menina cresce e engravida de um peixe, mas não sabemos quem é o pai”, afirma.

Moradores da aldeia organizam chá revelação para descobrir qual peixe vai nascer. “A comunidade fica nessa curiosidade. São pessoas comuns, vivendo vidas comuns e trazendo o extraordinário no ordinário", diz Renata Paz.

Quatro livros

A montagem é livremente inspirada em quatro livros: “A mulher que pariu um peixe e outros contos fantásticos de Severa Rosa”, de Rai Soares; “O céu para bastardos” e “Perifobia”, de Lilia Guerra; e “Mata doce”, de Luciany Aparecida.

“Sou mulher negra, já tem bastante tempo que enegreci meu currículo e minha pedagogia no teatro. A turma que se forma agora é majoritariamente negra, então recebi o convite para dar continuidade ao trabalho que já fazia em cena. As autoras dos livros são pessoas a quem eu já tinha acesso. Aí convidei o Anderson Feliciano para fazer a dramaturgia”, explica Renata.

O livro “A mulher que pariu um peixe e outros contos fantásticos de Severa Rosa”, da maranhense Rai Soares, foi finalista do Prêmio Jabuti em 2022, na categoria Conto. A história de mulher que sofria violência doméstica é narrada no contexto de sofrimento.

“A diferença é que eu não quis focar na violência. Quero que a gente fale da beleza de estarmos juntos, mesmo com desafios da vida, fazendo o exercício ao contrário: em vez de apontar a dor, quero apontar o caminho", afirma a diretora da peça.

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“ACALANTO”

Peça com alunos do Cefart. Estreia nesta sexta-feira (26/6) e sábado (27/6), às 20h, e domingo (28/6), às 19h, no Teatro João Ceschiatti do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Entrada franca, mediante retirada de ingresso na plataforma Sympla ou na bilheteria.