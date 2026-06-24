Fotógrafa Mariangela Chiari inaugura exposição na Savassi

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A fotógrafa e artista visual Mariangela Chiari apresenta, a partir de 26 de junho, a exposição "Diálogos Visuais", que inaugura a Galeria de Arte e Leilões Giovenzzo, na Savassi, em Belo Horizonte. Sob o comando do leiloeiro Renato Rezende Guimarães, o novo espaço abre as portas com uma mostra que sintetiza décadas de pesquisa estética da artista mineira. A curadoria é do artista plástico Marco Paulo Passos.

Reconhecida por unir fotografia, artes visuais e experimentação, Mariangela Chiari desenvolveu uma obra marcada pela sensibilidade e pela busca de novos olhares sobre paisagens naturais, patrimônio histórico e diferentes culturas. Ao longo de sua trajetória, realizou exposições de destaque como "Natureza Viva", dedicada às paisagens do entorno de Belo Horizonte, "Tiradentes – O Passado no Presente", exibida também em Portugal, além de mostras sobre o Tibete e o histórico Grande Bazar de Kashgar, na China. Nos últimos anos, ampliou sua produção artística ao incorporar a aquarela, reforçando o diálogo entre fotografia e pintura.

Mariângela Chiari desenvolveu uma obra marcada pela sensibilidade e pela busca de novos olhares sobre paisagens naturais Arquivo Pessoal

Em "Diálogos Visuais", a artista convida o público a percorrer cenários que vão do Oriente à paisagem mineira. A exposição reúne registros produzidos durante viagens pela China e pelo Tibete, imagens dos Lençóis Maranhenses e uma série de fotografias em infravermelho de Tiradentes, da APA Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte e, de forma inédita, da Praça da Liberdade e do icônico Edifício Niemeyer.

A poesia da fotografia em infravermelho

Uma das marcas da produção de Mariangela Chiari é o uso da fotografia em infravermelho, técnica que revela tonalidades invisíveis ao olho humano e transforma paisagens conhecidas em composições quase surreais. O resultado são imagens que ultrapassam o registro documental e aproximam a fotografia da pintura, despertando novas formas de contemplação.

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A exposição "Diálogos Visuais" permanece aberta ao público até 15 de julho, na Galeria de Arte e Leilões Giovenzzo, localizada na Rua Sergipe, 875, Savassi, em Belo Horizonte. A entrada é gratuita.