Festa da Luz será primeira atração de Corredor Cultural na Av. Afonso Pena

A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG), a Fundação Clóvis Salgado, o Cine Theatro Brasil e a Associação Cine Theatro Brasil lançaram, nesta quinta-feira (18/6), o projeto de uma Avenida Cultural na Avenida Afonso Pena. O objetivo é conectar o patrimônio arquitetônico e paisagístico da via a atrações ligadas à arte, à educação e à memória.

Paralelamente ao projeto, mais obras arquitetônicas e paisagísticas localizadas na Avenida Afonso Pena foram integradas ao Circuito Liberdade. O Parque Municipal Américo Renné Giannetti, o Centro de Entretenimento de Arte e Cultura (Ceac), do Edifício Acaiaca, o Automóvel Clube e a Igreja São José entraram para o complexo.

Esses espaços se somam a outras edificações situadas na via que já faziam parte do Circuito Liberdade: Cine Theatro Brasil, Palácio das Artes, CâmeraSete, P7 Criativo (antigo edifício do Bemge), Mercado das Flores, Museu do Judiciário Mineiro e Museu dos Brinquedos.

Atrações

De acordo com a Secult-MG, a programação da Avenida Cultural já conta com atrações previstas para todos os meses deste ano. A primeira delas será a Festa da Luz, entre os dias 25 e 28 de junho, que ilumina o Baixo Centro da capital mineira, com foco na Praça da Estação e no Viaduto Santa Tereza. Em 2026, a quinta edição do festival, patrocinada pela Cemig, também deve incluir a Praça Sete.

Festa da Luz, que foco na Praça da Estação e no Viaduto Santa Tereza, incluirá, em 2026, também a Praça Sete Marcos Vieira/EM/D.A.Press

No mês seguinte, no dia 21 de julho, a Cia de Dança Palácio das Artes realizará uma intervenção artística na Rodoviária de Belo Horizonte. Ainda em julho, a segunda temporada do "Cine em Cena" apresentará "Férias no Cine – Encontro com a Cultura", no Cine Theatro Brasil. A programação terá atrações diversificadas e acessíveis para todos os públicos durante o período de férias.

Outras atrações serão a mostra de cinema "Segunda no Cine", com uma "Mostra de Terror"; a "Mostra Cine Brasil de Teatro", com o Grupo Giramundo apresentando "Alice no País das Maravilhas"; e o "Praça Sete Instrumental", com música em espaço aberto, ocorrendo quinzenalmente às quinta-feiras, até outubro.

Além dessas atividades, o "Férias na Avenida" terá atrações voltadas a crianças, famílias, estudantes, moradores e visitantes. A agenda reunirá oficinas, visitas mediadas, sessões de cinema, apresentações artísticas, atividades educativas e experiências de convivência.

Em agosto, os corpos artísticos da Fundação Clóvis Salgado farão um flash mob na Praça Sete e, em setembro, entre os dias 25 e 28, o local receberá o "Quarteirão das Artes". Promovido pelo Cine Theatro Brasil, o projeto reúne artistas locais e busca valorizar a cultura mineira, com ações de dança, música, gastronomia, fotografia e feira criativa.

Em outubro, mês das crianças, o Cine Theatro Brasil sediará a mostra "Cine Brasil de Teatro Infantil", com espetáculos de companhias e artistas de Belo Horizonte. Já na Fundação Clóvis Salgado, o Cefart apresentará uma nova edição do Dia do Pequeno Artista, com programação gratuita de música, teatro, dança e circo em homenagem às crianças.

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Em novembro, o Coral Lírico de Minas Gerais se apresenta na Igreja de São José. Também estão previstas ações de Natal até dezembro, como iluminação ao longo da Avenida Afonso Pena e espetáculos, entre eles cantatas.