Intervenção artística luta por direitos da população marginalizada em BH

Com barracas, tecidos, bordados, tramas, fotografias e intervenções têxteis produzidas coletivamente por artistas e mulheres com trajetória de vida nas ruas, foi realizada uma intervenção artística que reflete os direitos da população de rua em Belo Horizonte nesta quinta-feira (18/6), no Parque Jacques Cousteau, Bairro Betânia, Região Oeste da capital.

Ao longo do dia, o parque transformou-se em um território de convivência, criação e posicionamento político. O projeto é uma iniciativa do QUANDO Coletivo, que reúne artistas, não artistas e mulheres com trajetória de vida nas ruas em processos de criação coletiva desde 2018.

Reivindicando direitos por meio da arte

Denominada Permitido Permanecer, a ação de arte urbana é realizada com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte e tem como principal objetivo reivindicar os direitos das pessoas em vulnerabilidade social. A principal causa vêm do debate que surge após a aprovação em segundo turno dos Projetos de Lei 173/2025 e 227/2025 que permitem a retirada de pertences de pessoas em situação de rua, assim como a remoção forçada de pessoas das ruas e o envio para suas cidades de origem.

Em contrapartida ao PL, a Portaria Conjunta nº 009/2026 proíbe esse recolhimento forçado de bens e pertences, garantindo a integridade desses objetos e reafirmando o direito de permanecer nos espaços públicos.

Janine Monteiro, de 40 anos, é integrante do coletivo há cerca de 7 anos e diz que a intervenção busca chamar a atenção para a causa. “Ao mesmo tempo em que a prefeitura e o governo te dão direito, eles vão lá e tiram. É uma coisa meio monopólio, sabe? Então essa iniciativa evidencia esse tipo de coisa.”

Em Minas Gerais, 34.849 pessoas vivem em situação de rua atualmente, segundo o mapeamento do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua (OBPopRua/POLOS-UFMG), realizado por pesquisas pelo Cadastro Único (CadÚnico). Em Belo Horizonte esse número chega a 16.115.

Apesar dos homens registrarem a grande maioria da população em situação de rua (65%), a dura realidade, não é a mesma para todas as pessoas nesse quadro. De acordo com o informe técnico do OBPopRua/POLOS-UFMG, as vulnerabilidades se multiplicam radicalmente quando marcadores sociais se cruzam, e mulheres e pessoas trans em situação de rua estão muito mais sujeitas à violência.

A ação cultural surge para dar visibilidade a esse grupo, possibilitando que a arte, a cidade e os direitos sociais se encontrem. O projeto faz parte do LABA – Laboratório de Arte e Autonomia, feito pelo coletivo no Centro POP Mulher, que atende mulheres em situação de vulnerabilidade social, especialmente aquelas que vivem nas ruas.

O conjunto dessas reuniões no Centro POP Mulher resultoi em trabalhos de arte com assinatura coletiva que reivindica reflexões sobre moradia digna, direito à cidade, acesso ao lazer, circulação pelos espaços urbanos e visibilidade desses grupos.

A instalação reacende as pautas sociais intercalando-as com manifestações artísticas. Os elementos presentes, como barracas de camping, não representam apenas um abrigo funcional, mas também reforçam uma paisagem têxtil coletiva construída ao longo dos processos de arte, assumindo uma dimensão simbólica que relaciona moradia, memória e pertencimento.

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A programação não se restringe à intervenção artística na praça. No dia 25 de junho será lançada a Mostra Pê-Pê – Permitido Permanecer, que ficará disponível online no site do QUANDO Coletivo até o dia 31 de julho. A mostra conta com fotoperformances e videoperformances produzidas durante os laboratórios de arte, ampliando a iniciativa para os meios digitais.