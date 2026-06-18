Envelhecimento da população: a importância dos medicamentos adaptados

Com o processo de envelhecimento da população brasileira, cresce também a necessidade de o setor farmacêutico desenvolver medicamentos específicos para os idosos. Especialistas alertam que as fórmulas, dosagens e apresentações tradicionais, muitas vezes, não atendem às necessidades dessa parcela da população, que apresenta características fisiológicas próprias e, frequentemente, faz uso simultâneo de vários medicamentos.

Segundo projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil terá, nas próximas décadas, uma população idosa maior do que a de crianças e adolescentes. O fenômeno do envelhecimento populacional já impacta diretamente o sistema de saúde, a indústria farmacêutica e as políticas públicas voltadas ao cuidado com a longevidade.

Segundo o geriatra Renato Veras, especialista em estudos sobre envelhecimento, o país ainda precisa avançar na criação de soluções farmacêuticas mais adequadas ao público idoso. “Os idosos têm necessidades específicas. Não se trata apenas de reduzir a dose de um medicamento desenvolvido tradicionalmente para adultos. O envelhecimento provoca alterações no organismo que mudam a forma como o corpo absorve, metaboliza e elimina os remédios”, afirma.

Outro ponto importante é a chamada polifarmácia — situação em que o paciente utiliza vários medicamentos ao mesmo tempo. De acordo com Renato, esse cenário aumenta o risco de interações medicamentosas, reações adversas e internações evitáveis. “Precisamos de uma maior integração da geriatria, indústria farmacêutica e realidade demográfica brasileira. O envelhecimento populacional não é um fenômeno futuro, ele já está acontecendo. Desenvolver medicamentos específicos para idosos é uma questão estratégica de saúde pública”, ressalta.

O tema também vem ganhando espaço dentro da própria indústria farmacêutica nacional. Na avaliação de Renato Alves, presidente da Hipolabor, o Brasil precisa avançar na criação de uma legislação específica que estimule e regulamente o desenvolvimento de medicamentos voltados à população idosa.

“Hoje, ainda não existe no país uma regulamentação específica voltada aos medicamentos geriátricos. O envelhecimento da população exige uma atualização das políticas públicas e também das normas da indústria farmacêutica, para incentivar pesquisas, novas apresentações e soluções adequadas aos idosos”, defende.

Segundo Renato, além das questões clínicas, a discussão passa também pela acessibilidade e pela adesão ao tratamento. “É importante pensar em embalagens mais funcionais, formas farmacêuticas mais fáceis de administrar e medicamentos que contribuam para a segurança terapêutica desse público”, destaca.

Longevidade exige novo modelo de cuidado com a saúde



O geriatra argumenta que o envelhecimento acelerado da população brasileira exige uma transformação profunda na forma como a medicina e os sistemas de saúde compreendem o cuidado com os idosos. Segundo Renato, já não é mais possível enxergar a saúde apenas a partir do ato clínico individual ou do tratamento pontual de doenças. O avanço da longevidade tem como consequência a predominância das condições crônicas, como hipertensão, diabetes, demências, doenças cardiovasculares, fragilidade, sarcopenia, depressão, declínio cognitivo e multimorbidade.

“A doença aguda termina. A doença crônica exige gestão contínua”, resume o especialista. Nesse cenário, o médico defende que a prevenção da perda funcional deve ocupar papel central nas políticas de saúde pública e nos modelos assistenciais voltados à população idosa. “Prevenir perda funcional é muito mais eficaz do que intervir tardiamente nas crises. Precisamos acompanhar o envelhecimento antes que ocorram as grandes descompensações”, afirma.

O médico também destaca a importância da adoção do Modelo Assistencial Integral e Resolutivo (Mair), que propõe uma abordagem contínua, preventiva e multidisciplinar para o cuidado com os idosos. Esse modelo parte de uma constatação simples: na velhice, o objetivo central da medicina não pode ser exclusivamente a cura biológica. Em muitos casos, a cura não é possível.

O que se torna necessário é estabilizar doenças, acompanhar continuamente os pacientes, prevenir perdas funcionais, preservar a autonomia, reduzir danos e evitar agravamentos clínicos. “A medicina precisa sair da lógica da doença isolada e entrar na lógica da trajetória. Sair do evento agudo e entrar na continuidade”, defende.

O geriatra avalia que a longevidade representa uma das maiores conquistas da civilização contemporânea, mas também impõe novos desafios sociais e assistenciais. “Hoje, após décadas dedicadas ao envelhecimento humano, compreendo que a longevidade nos impõe uma responsabilidade inédita: aprender a cuidar de vidas mais longas sem transformar o envelhecimento em abandono, medicalização excessiva ou sofrimento evitável.”

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Para o especialista, o principal desafio das próximas décadas será construir sistemas capazes de garantir dignidade, autonomia e qualidade de vida à população idosa. “Porque viver mais é uma vitória biológica. Mas viver mais com autonomia, pertencimento, afeto, funcionalidade e sentido é uma conquista civilizatória.”