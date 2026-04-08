Envelhecer sem depender de ninguém? O segredo está nestes 3 pilares

O calendário do mês de Abril reúne datas como o Dia Mundial da Atividade Física (6/4), o Dia Mundial de Combate ao Câncer (8/4) e o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson (11/4), que estimulam a reflexão sobre prevenção de doenças na terceira idade, ao apresentar como hábitos ativos, diagnóstico precoce e acompanhamento contínuo podem impactar diretamente a qualidade de vida e a autonomia dos idosos.

Com o avanço da idade, o corpo passa por mudanças fisiológicas que exigem maior vigilância. Nesse cenário, a prática regular de atividade física se destaca como um dos principais fatores de proteção, contribuindo não apenas para a saúde cardiovascular e musculoesquelética, mas também para a preservação das funções cognitivas e neurológicas. Exercícios adaptados à realidade de cada pessoa auxiliam na manutenção da autonomia e reduzem o risco de doenças crônicas.

Outro ponto central é o diagnóstico precoce. Muitas condições de saúde, incluindo diversos tipos de câncer e doenças neurodegenerativas, apresentam melhores desfechos quando identificadas em estágios iniciais. Por isso, a realização periódica de consultas e exames preventivos é fundamental. O acompanhamento com geriatras e cardiologistas, por exemplo, permite uma avaliação mais abrangente do paciente e facilita o encaminhamento ágil para especialistas, quando necessário.

De acordo com Roni Mukamal, geriatra e superintendente de Medicina Preventiva da MedSênior, a prevenção deve ser encarada como um processo contínuo e multidisciplinar. “Envelhecer com qualidade não depende de uma única ação isolada, mas de um conjunto de cuidados coordenados ao longo do tempo. A prática de atividade física, aliada ao acompanhamento médico regular, permite identificar precocemente alterações de saúde, inclusive neurológicas, que muitas vezes começam de forma silenciosa. A escuta atenta aos sinais do corpo e a construção de um plano de cuidado individualizado são fundamentais para preservar a autonomia e a qualidade de vida”, afirma.

No caso das doenças neurológicas, como o Parkinson, a atenção aos primeiros sintomas como tremores, rigidez muscular e alterações no equilíbrio é essencial para o início precoce do tratamento e melhor controle da progressão da doença. Da mesma forma, mudanças cognitivas, lapsos de memória frequentes ou alterações comportamentais devem ser investigadas com cuidado.

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Confira algumas recomendações para incorporar à rotina, conforme orienta o especialista, com foco na prevenção de doenças e na preservação da autonomia ao longo do envelhecimento: