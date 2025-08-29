Assine
SAÚDE DO HOMEM

Veja quais exames todo homem deve incluir no check-up médico

Especialista destaca que a prevenção é capaz de detectar doenças silenciosas e garantir mais qualidade de vida

Estado de Minas
Estado de Minas
29/08/2025 10:00

Check-up é importante para detectar precocemente doenças que, em muitos casos, evoluem de forma silenciosa
Check-up é importante para detectar precocemente doenças que, em muitos casos, evoluem de forma silenciosa

Embora 83% dos homens reconheçam que precisam cuidar mais da saúde, muitos ainda enfrentam obstáculos para colocar em prática esta questão. É o que mostra a pesquisa A saúde do brasileiro, realizada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida em parceria com o Instituto QualiBest, em 2023.

Entre os entrevistados, 51% apontam a rotina estressante como o principal empecilho para manter os cuidados em dia. Mesmo assim, 63% afirmam se preocupar muito com a própria saúde, o que reforça a importância de transformar esse cuidado em atitude.

Uma das formas mais eficazes de fazer isso é manter uma avaliação médica periódica, capaz de identificar alterações ainda nos estágios iniciais.

“O check-up é importante para detectar precocemente doenças que, em muitos casos, evoluem de forma silenciosa. A maioria dos exames preventivos é simples, de baixo custo e pode evitar complicações futuras”, explica o coordenador técnico do São Marcos Saúde e Medicina Diagnóstica, que faz parte da Dasa, Márcio Nunes.

“A realização dos exames de rotina permite monitorar indicadores essenciais do organismo e entender como anda o funcionamento de diferentes sistemas do corpo, como o cardiovascular, renal, endócrino e digestivo. Com base nesses dados, é possível adotar hábitos mais saudáveis, iniciar tratamentos precoces e melhorar significativamente a qualidade de vida”, complementa Márcio.

Confira alguns dos principais exames recomendados, em geral, para a saúde do homem:

- Hemograma completo: avalia glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas. Importante para detectar anemias, infecções e outras alterações sanguíneas

- Glicemia em jejum: indica os níveis de açúcar no sangue e ajuda no diagnóstico e controle do diabetes

- Colesterol total e frações (HDL, LDL, VLDL): essenciais para avaliar o risco de doenças cardiovasculares. O HDL é protetor, enquanto o LDL, em excesso, é prejudicial à saúde das artérias

- Triglicérides: altos níveis dessa gordura no sangue aumentam o risco de infarto e pancreatite

- Ácido úrico: concentrações elevadas podem levar a crises de gota e indicar risco para doenças renais

- TSH (hormônio estimulante da tireoide): ajuda a detectar distúrbios na tireoide, que afetam o metabolismo, o peso e o humor

- Creatinina: indica como está o funcionamento dos rins. Alterações exigem investigação e acompanhamento

- Urina rotina: detecta infecções, presença de proteínas ou sangue na urina, sinais que podem indicar problemas renais ou urinários

- EPF (parasitológico de fezes): importante para avaliar a presença de parasitas intestinais, especialmente em casos de alterações gastrointestinais

- Sangue oculto nas fezes: exame de rastreio que pode apontar sangramentos não visíveis, associados a pólipos ou câncer colorretal

- PSA (Antígeno Prostático Específico): auxilia na detecção de alterações na próstata, como inflamações, aumento benigno ou até câncer

- VDRL: testa a presença de sífilis, uma IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis) que pode evoluir de forma grave se não tratada

- ECG (eletrocardiograma): exame simples e não invasivo que avalia a atividade elétrica do coração. Útil para identificar arritmias e outros distúrbios cardíacos

