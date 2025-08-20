Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O simples ato de comer devagar pode transformar completamente a sua experiência com a alimentação. O que muitos consideram apenas um conselho de etiqueta é, na verdade, uma técnica poderosa com base científica para aguçar o paladar, aumentar a saciedade e, consequentemente, contribuir para a saúde e o controle do peso.

Leia mais

O impacto de comer devagar vai muito além do paladar. Ele é um aliado fundamental no controle da saciedade. O cérebro leva cerca de 20 minutos para processar os sinais de que o estômago está cheio.

Quando a refeição é feita com pressa, o corpo não tem tempo suficiente para emitir o alerta de saciedade, o que frequentemente leva ao consumo de mais alimentos do que o necessário.

Ao mastigar calmamente, você dá tempo para o cérebro registrar a quantidade ideal de comida, ajudando a evitar excessos de forma natural.

Esse hábito simples também fortalece sua relação com a comida, transformando a refeição em um momento de atenção plena e apreciação. Ao se concentrar nos sabores, aromas e texturas, você cria uma conexão mais consciente com o que está no prato.

Essa prática, conhecida como "alimentação consciente", é um dos pilares para hábitos alimentares mais saudáveis e escolhas mais equilibradas, já que o prazer da refeição passa a ser genuíno, e não apenas uma busca por saciar a fome rapidamente.

A sensação de que a comida fica mais saborosa quando é mastigada com calma é um fato comprovado Pexels

Benefícios para a saúde

Comer devagar é mais do que uma forma de apreciar a comida, é um hábito com impactos diretos e significativos na sua saúde geral. Adotar essa prática simples pode trazer uma série de vantagens, tanto para o seu corpo quanto para a sua mente:

Ajuda no controle do peso : ao dar tempo para o cérebro registrar a saciedade, evita-se comer em excesso;

Melhora a digestão : a mastigação prolongada facilita a quebra dos alimentos, o que alivia o trabalho do estômago e previne problemas como indigestão, azia e inchaço;

Aumenta a absorção de nutrientes: quando a comida é bem mastigada, o corpo consegue extrair e absorver mais vitaminas, minerais e outros nutrientes essenciais;

Reduz o estresse: promove a atenção plena, transformando um momento de pressa em uma pausa relaxante.

Truques simples para começar a mastigar devagar

Adotar esse hábito pode ser mais fácil do que parece. Pequenas mudanças no dia a dia podem fazer uma grande diferença.

Faça pausas: apoie os talheres na mesa entre uma garfada e outra;

Respire : faça pequenas pausas para respirar fundo durante a refeição;

Use os sentidos : observe as cores, texturas e aromas dos alimentos antes de levá-los à boca;

Beba água: beber um gole de água entre as garfadas ajuda a desacelerar e contribui para a hidratação.

Esses truques ajudam a transformar qualquer refeição, desde um lanche rápido até um jantar especial, em uma experiência mais prazerosa e benéfica para a saúde.