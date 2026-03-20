Você está envelhecendo bem? O que os sinais do corpo revelam

Por Léo Marques - Entre 2015 e 2050, a proporção de indivíduos com mais de 60 anos no mundo quase dobrará, saltando de 12% para 22%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Em números absolutos, isso significa mais de 2 bilhões de pessoas. Mas viver mais não implica, necessariamente, um envelhecimento saudável.



Durante décadas, envelhecer bem foi sinônimo de “não ficar doente”. Hoje, sabe-se que vai muito além disso. “Envelhecer saudável, à luz da ciência, é envelhecer livre de condições crônicas que prejudiquem sua qualidade de vida”, resume Bruno Gualano, presidente do Centro de Medicina do Estilo de Vida da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). O foco, portanto, não está apenas em viver mais, mas em viver melhor: com autonomia, clareza mental, mobilidade e vínculos sociais preservados e afetivos.



Essa visão ampliada aparece em um artigo publicado no periódico Geriatrics, no qual pesquisadores da Universidade de Cagliari, na Itália, analisaram vários conceitos de envelhecimento saudável debatidos nos últimos 50 anos. A conclusão é de que se trata de um fenômeno multifatorial, que envolve corpo, mente, relações sociais, cultura, espiritualidade e até a forma como cada pessoa lida com as mudanças da vida.

O corpo dá pistas (antes dos exames)



A boa notícia é que não é preciso esperar um check-up completo para saber se sua saúde está indo pelo caminho certo. No dia a dia, o corpo emite sinais sutis que servem como um verdadeiro termômetro do envelhecimento saudável. Caminhar com segurança, manter o equilíbrio, recuperar-se bem de gripes ou pequenas infecções, acordar com energia e ter um sono reparador são alguns exemplos.



“Ter força preservada, coordenação boa, apetite regular e curiosidade pelas novidades da vida são indícios de que existe uma boa reserva fisiológica”, observa a geriatra Isadora Crosara, do Einstein Hospital Israelita em Goiânia.

Essa reserva é a capacidade do corpo de lidar com estressores físicos e emocionais sem grandes perdas, uma espécie de poupança biológica. O bem-estar mental também conta: humor estável, disposição física e boa libido indicam uma saúde cardiovascular, metabólica e neurológica adequada.

Na geriatria, um dos marcadores mais estudados é a força de preensão manual. Apertar um dinamômetro pode parecer simples, mas o resultado diz muito. “É um marcador clínico robusto de saúde global especialmente em idosos”, aponta Isadora.

Valores baixos estão associados a maior risco de mortalidade, doenças cardiovasculares, perda funcional, quedas e fraturas, declínio cognitivo e depressão. Além disso, é um marcador de fragilidade e sarcopenia, perda de massa e força muscular comum durante o envelhecimento. Em alguns contextos, seu poder prognóstico supera até o da pressão arterial.



Quando o sinal vira alerta



Nem toda mudança, porém, é esperada. Há sinais que merecem atenção, mesmo em pessoas sem diagnóstico de doenças. Dores articulares persistentes, por exemplo, não devem ser normalizadas. “A dor não é considerada uma parte normal do envelhecimento”, alerta Isadora Crosara. O mesmo vale para fadiga constante — cansaço desproporcional pode indicar anemia, distúrbios hormonais, problemas do sono, sarcopenia ou sedentarismo.



Infecções frequentes ou recuperações cada vez mais lentas também acendem o sinal amarelo. Com a idade, ocorre a imunossenescência, uma queda progressiva da eficiência do sistema imune associada a um estado inflamatório crônico de baixo grau, conhecido pelo termo em inglês inflammaging. Isso é esperado. O problema começa quando infecções se tornam repetidas, mais graves ou vêm acompanhadas de confusão mental, perda funcional e emagrecimento.



No campo cognitivo, esquecimentos eventuais recordados logo em seguida, raciocínio mais lento ou dificuldade para aprender algo novo podem fazer parte do envelhecimento. O alerta surge quando o esquecimento passa a interferir na vida diária, compromete tarefas simples, causa desorientação espacial ou vem acompanhado de mudanças de comportamento, julgamento e personalidade.

“Várias coisas podem contribuir para o prejuízo da memória e atenção. É preciso ver se existe um transtorno do humor, alterações de vitamina, da tireoide ou do sono e doenças descompensadas”, ressalta a geriatra.



Estilo de vida: o que ainda dá para mudar

Embora a genética tenha papel importante na saúde física e mental, a maioria das diferenças no envelhecimento vem de fatores físicos e sociais ao longo da vida. Alimentação, atividade física, sono, vínculos sociais e acesso a condições dignas moldam profundamente como o corpo envelhece.



O importante é incluir bons hábitos de acordo com sua rotina e realidade. “Você não precisa ser atleta”, ressalta Gualano. “Pequenas doses de atividade física ao longo do dia já trazem benefícios reais.” Mesmo quando iniciados tardiamente, esses hábitos ativam a plasticidade biológica do corpo.



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Abandonar o cigarro - principal causa de morte evitável do mundo - e o abuso de álcool e outras drogas também são essenciais para envelhecer com saúde. “Nunca é tarde”, reforça. Segundo a médica, há evidências de que pessoas que começam a se exercitar aos 80 anos ainda ganham força, mobilidade e autonomia. No fim, envelhecer bem não é acumular anos, mas preservar o que dá sentido a eles.

