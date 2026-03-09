Assine
FIRMEZA E ELASTICIDADE

Nem toda linha é ruga: desidratação pode simular sinais de envelhecimento

Entenda como a falta de água na pele pode acentuar linhas temporárias, comprometer a barreira cutânea e impactar a percepção de idade

09/03/2026 17:30

Rugas não são o único sinal de envelhecimento da pele
Quando falta água, a superfície perde regularidade, o colágeno e a elastina ficam mais vulneráveis e a renovação celular desacelera crédito: L'Oreal/reprodução

Parte significativa das linhas finas que muitas pessoas interpretam como envelhecimento precoce está ligada à desidratação da pele. Em quadros leves, a melhora da hidratação pode reduzir sua aparência em até 20% a 30%. Em um cenário de ingestão insuficiente de água e exposição frequente a ambientes de baixa umidade e poluição, manter a integridade da pele se tornou um dos principais pontos de atenção na prevenção de sinais.

A sensação de “envelheci de uma semana para outra” é mais comum do que parece. Levantamentos sobre consumo hídrico no Brasil indicam que parte da população ingere menos água do que o recomendado pelas diretrizes internacionais. Essa baixa ingestão não afeta apenas o organismo: a pele depende desse equilíbrio interno para manter textura uniforme, elasticidade e viço

Quando falta água, a superfície perde regularidade, o colágeno e a elastina ficam mais vulneráveis e a renovação celular desacelera. Em ambientes urbanos, o problema se intensifica. Baixa umidade relativa, típica de locais com ar-condicionado, pode aumentar significativamente a evaporação de água da pele, entre 20% e 50%, comprometendo a barreira cutânea e evidenciando linhas que, muitas vezes, são temporárias.

“É muito comum que a pessoa associe qualquer linha à idade, quando, na verdade, a pele pode estar apenas desidratada ou com a barreira comprometida. A hidratação adequada melhora a aparência dessas linhas e devolve mais uniformidade e luminosidade”, explica Cristian Moreira, gerente de Desenvolvimento da Lovely Beauty Care.

Desidratação não é tipo de pele

Outro ponto importante: desidratação não é sinônimo de pele seca. Uma pele oleosa também pode estar desidratada. Nesse caso, há produção de óleo, mas falta água. O resultado é uma pele que brilha e, ao mesmo tempo, apresenta linhas mais aparentes, repuxamento leve e maquiagem que marca com facilidade.

Com a barreira fragilizada, a pele se torna mais vulnerável às agressões externas. A combinação de radiação UV e poluição intensifica o estresse oxidativo e pode acelerar o surgimento de sinais, em alguns cenários, até duas vezes mais rápido quando comparado a uma pele bem hidratada.

“Além da exposição solar e da poluição, hábitos do dia a dia também pesam. Banhos muito quentes, por exemplo, removem lipídios naturais da superfície e favorecem o chamado ‘efeito rebote’: a pele produz mais óleo para compensar, enquanto a perda de água aumenta. Esse desequilíbrio deixa a textura mais irregular e as linhas temporárias mais evidentes”, destaca Cristian.

Onde entra o ácido hialurônico

Entre os ativos mais estudados quando o assunto é hidratação está o ácido hialurônico (AH), substância naturalmente presente na pele e reconhecida por sua alta capacidade de atrair e reter água.

Revisões científicas mostram que o ácido hialurônico melhora textura, suavidade e elasticidade da pele ao reforçar a hidratação dérmica. Moléculas de alto peso molecular atuam principalmente na superfície, formando um filme que reduz a perda de água. Já versões de baixo peso molecular penetram camadas mais profundas, contribuindo para suporte estrutural e estímulo de regeneração.

Desta forma, há melhora significativa de firmeza e elasticidade com o uso contínuo de ácido hialurônico, especialmente em linhas associadas à desidratação. O resultado é uma aparência mais uniforme e visualmente preenchida, sem alterar as expressões naturais.

Dicas práticas para evitar o “falso envelhecimento”

Pequenas mudanças fazem diferença real na aparência da pele:

  • Manter ingestão de água adequada ao longo do dia
  • Evitar banhos muito quentes e limpeza excessiva
  • Reaplicar hidratante em ambientes com ar-condicionado a cada 4 horas
  • Utilizar fotoproteção diária com ativos antioxidantes
  • Priorizar fórmulas que reforcem a barreira cutânea

