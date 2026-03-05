Geração 50+ redefine conceito de envelhecer
Com mais de 50 milhões de brasileiros acima dos 50, medicina funcional integrativa ganha espaço ao focar em longevidade com autonomia
compartilheSIGA
O Brasil atravessa uma transformação demográfica histórica. Dados recentes do IBGE mostram que a população com 60 anos ou mais já representa cerca de 15,6% dos brasileiros, enquanto o grupo de 15 a 24 anos corresponde a aproximadamente 14,8%. Além disso, o país já soma mais de 50 milhões de pessoas acima dos 50 anos — um contingente que cresce de forma acelerada e redefine prioridades em saúde, mercado de trabalho e qualidade de vida.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O aumento da expectativa de vida — atualmente acima dos 76 anos — reflete avanços na ciência, na tecnologia e nas condições de saúde pública. Mas viver mais já não é suficiente. A nova geração 50+ quer viver melhor.
- Envelhecimento feminino revela desafios da saúde preventiva
- Planejar o envelhecimento é um ato de liberdade
Segundo a ginecologista Lorena Galaes, diretora da Integrative Vitória, essa mudança de comportamento é clara. “É fato que a expectativa de vida vem aumentando e o avanço da ciência e da tecnologia tem papel importante nesse processo. Essa geração 50+, ou grande parte dela, prioriza o que chamamos hoje de healthspan, que é viver mais tempo, mas com saúde, autonomia e qualidade. São pessoas ainda inseridas no mercado de trabalho, com alta performance e maturidade, que buscam gerenciar o estresse para manter a saúde mental, praticam atividade física regularmente e se preocupam com sono e alimentação.”
Longevidade com produtividade
Diferentemente de gerações anteriores, o público 50+ atual não associa envelhecimento à perda de vitalidade. Pelo contrário: trata-se de uma parcela economicamente ativa, produtiva e interessada em manter desempenho físico e cognitivo ao longo das próximas décadas. Essa mudança cultural exige também uma nova abordagem médica.
Medicina tradicional x funcional integrativa
De acordo com Lorena, a principal diferença entre os modelos está na forma de encarar o envelhecimento. “A medicina tradicional geralmente não procura entender o envelhecimento; ela trata os sintomas. Existe até o jargão: ‘é normal para a idade’. Já a medicina funcional integrativa entende que existe um caminho diferente para o envelhecimento, no qual é possível ter mais saúde a cada década de vida”, explica.
Leia Mais
Enquanto o modelo convencional tende a atuar de forma reativa, a medicina funcional integrativa trabalha com prevenção, investigação das causas e personalização terapêutica, considerando fatores metabólicos, hormonais, inflamatórios, emocionais e comportamentais.
Protocolos personalizados
Na medicina integrativa, os protocolos são construídos com base na individualidade bioquímica de cada paciente, sempre com foco em três pilares: saúde física, cognitiva e emocional. “A medicina funcional integrativa cria protocolos respeitando as individualidades bioquímicas de cada paciente, com um olhar voltado para a longevidade e para a preservação da saúde em todas as esferas”, explica a médica.
A personalização é considerada essencial especialmente após os 50 anos, fase em que alterações hormonais, inflamatórias e metabólicas se tornam mais evidentes e exigem intervenções direcionadas.
Tecnologia para determinar a “idade real”
Um dos diferenciais da abordagem está no uso de tecnologias que ajudam a identificar o chamado envelhecimento biológico — que pode ser diferente da idade cronológica.
- Convivência entre gerações contribui para saúde cognitiva de pessoas idosas
- DNA era 20 anos mais jovem, diz cientista sobre mulher mais idosa do mundo
Segundo a ginecologista, são utilizadas ferramentas avançadas de triagem e diagnóstico
- Bioimpedância de quarta geração (BIA), que avalia composição corporal, ângulo de fase e idade celular, auxiliando na análise da vitalidade e integridade celular
- Microscopia de campo escuro, permitindo identificar alterações fisiopatológicas no sangue periférico
- Termografia clínica, que detecta processos inflamatórios por meio da medição de ondas de calor na superfície corporal
“Essas tecnologias nos auxiliam na tomada de decisão clínica e na determinação do estado real de saúde do paciente, permitindo intervenções mais precisas e personalizadas”, afirma Lorena.
Um novo cenário para a saúde no Brasil
Com a inversão da pirâmide etária e o crescimento consistente da população acima dos 50 anos, o Brasil entra em uma fase em que envelhecer com autonomia deixa de ser tendência e passa a ser necessidade estratégica.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Esse cenário reforça a importância de modelos assistenciais centrados em prevenção, tecnologia diagnóstica e planos terapêuticos individualizados — capazes de sustentar não apenas mais anos de vida, mas mais vida nos anos.