IDOSOS

Geração 50+ redefine conceito de envelhecer

Com mais de 50 milhões de brasileiros acima dos 50, medicina funcional integrativa ganha espaço ao focar em longevidade com autonomia

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
05/03/2026 13:00

Trata-se de uma parcela interessada em manter desempenho físico e cognitivo ao longo das próximas décadas
Trata-se de uma parcela interessada em manter desempenho físico e cognitivo ao longo das próximas décadas

O Brasil atravessa uma transformação demográfica histórica. Dados recentes do IBGE mostram que a população com 60 anos ou mais já representa cerca de 15,6% dos brasileiros, enquanto o grupo de 15 a 24 anos corresponde a aproximadamente 14,8%. Além disso, o país já soma mais de 50 milhões de pessoas acima dos 50 anos — um contingente que cresce de forma acelerada e redefine prioridades em saúde, mercado de trabalho e qualidade de vida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O aumento da expectativa de vida — atualmente acima dos 76 anos — reflete avanços na ciência, na tecnologia e nas condições de saúde pública. Mas viver mais já não é suficiente. A nova geração 50+ quer viver melhor.

Segundo a ginecologista Lorena Galaes, diretora da Integrative Vitória, essa mudança de comportamento é clara. “É fato que a expectativa de vida vem aumentando e o avanço da ciência e da tecnologia tem papel importante nesse processo. Essa geração 50+, ou grande parte dela, prioriza o que chamamos hoje de healthspan, que é viver mais tempo, mas com saúde, autonomia e qualidade. São pessoas ainda inseridas no mercado de trabalho, com alta performance e maturidade, que buscam gerenciar o estresse para manter a saúde mental, praticam atividade física regularmente e se preocupam com sono e alimentação.”

Longevidade com produtividade

Diferentemente de gerações anteriores, o público 50+ atual não associa envelhecimento à perda de vitalidade. Pelo contrário: trata-se de uma parcela economicamente ativa, produtiva e interessada em manter desempenho físico e cognitivo ao longo das próximas décadas. Essa mudança cultural exige também uma nova abordagem médica.

Medicina tradicional x funcional integrativa

De acordo com Lorena, a principal diferença entre os modelos está na forma de encarar o envelhecimento. “A medicina tradicional geralmente não procura entender o envelhecimento; ela trata os sintomas. Existe até o jargão: ‘é normal para a idade’. Já a medicina funcional integrativa entende que existe um caminho diferente para o envelhecimento, no qual é possível ter mais saúde a cada década de vida”, explica.

Enquanto o modelo convencional tende a atuar de forma reativa, a medicina funcional integrativa trabalha com prevenção, investigação das causas e personalização terapêutica, considerando fatores metabólicos, hormonais, inflamatórios, emocionais e comportamentais.

Protocolos personalizados

Na medicina integrativa, os protocolos são construídos com base na individualidade bioquímica de cada paciente, sempre com foco em três pilares: saúde física, cognitiva e emocional. “A medicina funcional integrativa cria protocolos respeitando as individualidades bioquímicas de cada paciente, com um olhar voltado para a longevidade e para a preservação da saúde em todas as esferas”, explica a médica.

A personalização é considerada essencial especialmente após os 50 anos, fase em que alterações hormonais, inflamatórias e metabólicas se tornam mais evidentes e exigem intervenções direcionadas.

Tecnologia para determinar a “idade real”

Um dos diferenciais da abordagem está no uso de tecnologias que ajudam a identificar o chamado envelhecimento biológico — que pode ser diferente da idade cronológica.

Segundo a ginecologista, são utilizadas ferramentas avançadas de triagem e diagnóstico

  • Bioimpedância de quarta geração (BIA), que avalia composição corporal, ângulo de fase e idade celular, auxiliando na análise da vitalidade e integridade celular
  • Microscopia de campo escuro, permitindo identificar alterações fisiopatológicas no sangue periférico
  • Termografia clínica, que detecta processos inflamatórios por meio da medição de ondas de calor na superfície corporal

“Essas tecnologias nos auxiliam na tomada de decisão clínica e na determinação do estado real de saúde do paciente, permitindo intervenções mais precisas e personalizadas”, afirma Lorena.

Um novo cenário para a saúde no Brasil

Com a inversão da pirâmide etária e o crescimento consistente da população acima dos 50 anos, o Brasil entra em uma fase em que envelhecer com autonomia deixa de ser tendência e passa a ser necessidade estratégica.

Esse cenário reforça a importância de modelos assistenciais centrados em prevenção, tecnologia diagnóstica e planos terapêuticos individualizados — capazes de sustentar não apenas mais anos de vida, mas mais vida nos anos.

