Qual é o segredo para viver até os 100 anos?

Aniversários são sempre motivo de comemoração. Ainda mais quando envelhecemos. Neste fim de semana, uma mineira vai se reunir com a família para comemorar seus 100 anos. Maria de Lourdes Alvarenga Moreira, mais conhecida na vizinhança como dona Lourdes, nasceu em Juiz de Fora, em 7 de julho de 1925. Nesta segunda-feira (7/7), ela será uma superidosa ou centenária - termos que vêm sendo usados para definir pessoas com mais de 80 anos.

Na companhia dos pais, Avelar Bicudo de Alvarenga e Norma Mazzoli Alvarenga, dona Lourdes já viveu em Curvelo, Perdões, São Gonçalo do Rio Abaixo, Itabira e Nova Era. Nesta última cidade, ela se casou com Homero de Almeida Moreira, hoje falecido, e continuou se mudando para Governador Valadares, Itueta, de volta a Nova Era e, enfim, Belo Horizonte. Atualmente, ela tem seis filhos, 13 netos e 16 bisnetos.

Um século de verde

Desde pequena, dona Lourdes gosta de jardinagem. “Um rapaz elogiou meu jardim, e eu disse que não é só um jardim, é uma miscelânea de coisas.” Em cada lugar por onde passou, ela não deixou de colher uma muda. Sua planta mais antiga é um majestoso ipê amarelo, com mais de 50 anos e mais de quatro metros de altura. “Eu trouxe a semente do Serra Del Rey Country Club. Eu semeei e ele tá essa beleza!”, comenta.

Além das plantas, outra paixão de dona Lourdes é a música, que sempre esteve presente em sua vida. “Meu marido tocava violão, e os filhos saíram todos gostando de música também.” Anos mais tarde, ela se tornou uma das primeiras integrantes do Coral Doce Melodia, da Associação de Aposentados e Pensionistas da Companhia Vale do Rio Doce (Aposvale), criado em 1998. “Eu tinha vergonha, mas comecei a cantar”, brinca. Atualmente, uma de suas noras faz parte do mesmo coral.

Hábitos saudáveis

Segundo Homero Moreira Filho, um de seus filhos, dona Lourdes nunca fumou e nunca bebeu. Sua mãe sempre se alimentou de comidas caseiras, tradicionais da culinária mineira, e sempre se movimentou para realizar as atividades domésticas. Apenas durante a velhice, ela começou a fazer yoga e hidroginástica, e a tomar mais cuidado com a alimentação, evitando açúcar e priorizando vegetais.

Homero revela que, até hoje, sua mãe dedica quatro horas diárias ao jardim. “Ela está ali, abaixa, levanta, anda e lava o terreiro, gosta de regar as plantas, aquela coisa toda. Eu acho que isso é que influenciou um pouco para que ela chegasse até essa idade.”

A rotina da mãe é considerada tranquila, segundo o filho. “Ela não tem o estresse do trânsito, nem do trabalho. E gosta de jogar baralho. Nós jogávamos com ela e meu pai, que também adorava jogar, e a diversão sempre foi essa. Minha mãe também gostava de ir ao clube. Meu pai jogava peteca e ela ficava na piscina com outras mulheres, conversando.”

Gostar de viver

Para dona Lourdes, o segredo para chegar aos 100 anos é “gostar de viver”. Ela diz que sua vida é uma mistura de trabalho, passeios e “viver satisfeita”. “Eu tive sorte de poder viajar. Passeei muito com o coral e foi muito bom, porque pude conhecer nosso Minas Gerais inteiro.”

“É importante a gente aproveitar os minutos que temos, e não ficar brigando.” Dona Lourdes também destaca a importância da amizade, contando que, quando se mudou, já conhecia a vizinhança de outras épocas, ainda no interior. “Tive amiga de quando eu tinha oito anos e ela morava aqui”, acrescenta. “É Deus quem manda. Não é sorte não, porque a sorte a gente tem, mas Deus é quem dá.”

Após um século de vida, ela deixa um conselho para os mais jovens: “É uma música do Gonzaguinha: ‘Viver, e não ter a vergonha de ser feliz’”, canta.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.