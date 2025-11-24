Autonomia e segurança: as vantagens de pessoas 60+ treinarem em casa

Mais de um terço das pessoas idosas sofrem, pelo menos, uma queda ao ano. As que caem mais de uma vez têm cerca de três vezes mais chance de cair novamente, segundo informações do relatório global da Organização Mundial da Saúde (OMS). Estudos recentes realizados pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) abordam a modalidade online como forma de ampliar a acessibilidade desse público à prática de exercícios físicos de forma segura.

Para a dona de casa Francisca Monteiro, de 64 anos, a tecnologia tem se tornado uma aliada poderosa da longevidade, uma vez que as pessoas com mais de 60 anos encontram no ambiente digital uma forma prática e segura de se manterem ativas.

“Sempre fiz musculação e pilates, mas nunca imaginei que poderia ganhar ainda mais disposição e força com exercícios online. Acabou virando um complemento que me surpreendeu. Consigo fazer em casa, no meu ritmo, e percebo resultados reais no meu condicionamento e na minha energia no dia a dia”, conta Francisca.

Francisca encontrou uma forma prática e segura de fortalecer a sua independência funcional Queima Diária/Divulgação

Os profissionais de educação física também têm se voltado para essa possibilidade de tecnologia para trabalhar a saúde de quem precisa fazer atividades físicas e desenvolver mobilidade, mas sem riscos, como poderia ter em uma caminhada na rua ou na manipulação de aparelhos em academias.

Iago Vendramini, por exemplo, é mestre em educação física e doutorando em tecnologia de saúde, além de ser especialista em hipertrofia, biomecânica e fisiologia. Ele usa sua base técnica para criar conteúdos e aplicáveis que fazem sucesso nas redes sociais. Suas aulas online visam dar autonomia plena ao aluno.

Os treinos de Iago podem ser acessados pelo celular ou smart TV e são guiados para trabalhar a mobilidade, força muscular e bem-estar cognitivo. “O foco é estimular a independência funcional e a segurança das pessoas 60+ para atividades e situações do dia a dia, como viajar, carregar malas ou subir escadas com firmeza”, diz Iago, que atua como treinador da Augym, da plataforma Queima Diária.

Ajudar a mudar essa estatística, proporcionando independência funcional e autonomia para essas pessoas, é uma das grandes motivações dos profissionais de saúde e bem-estar. Ganhando força na pandemia, o treinamento remoto é uma ferramenta que pode ser aliada na saúde das pessoas acima de 60 anos.

