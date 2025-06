Três armadilhas silenciosas que colocam os idosos em risco dentro de casa

Envelhecer com dignidade requer alguns cuidados essenciais, principalmente para evitar quedas. Na terceira idade, os ossos costumam estar mais frágeis, há perda de massa muscular e de equilíbrio. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), entre 28% a 35% das pessoas acima de 65 anos sofrem quedas ao menos uma vez ao ano. Para Vera Bellinazzi, geriatra da 3i Residencial Sênior, rede de atendimentos sênior para idosos lúcidos e não-lúcidos, é importante ter atenção à adaptação dos espaços para as pessoas 60+, seja a própria casa ou Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

“Evitar quedas entre os idosos é fundamental, já que além de causar traumas, uma queda pode resultar em fraturas, perda de mobilidade e até levar ao óbito. Como o processo de recuperação nessa fase da vida é mais lento, complicações como infecções e aumento da dependência de outras pessoas tornam-se mais comuns. Por isso, é importante adotar cuidados no dia a dia que promovam segurança e autonomia. Por exemplo, hoje em dia, todo mundo sabe que o tapete pode ser um vilão quando não são bem colocados no chão com fitas dupla face nas bordas. No entanto, existem outras medidas simples que também podem tornar a rotina da terceira idade mais segura e funcional”, comenta Vera.

Para ajudar a aumentar a qualidade de vida dos idosos, a geriatra Vera preparou uma lista com dicas para tornar os ambientes adequados a essa fase da vida. Confira:

Forneça apoio



Colocar barras de segurança dentro do box e ao lado do vaso sanitário, deixa o banheiro mais seguro para o idoso, além de promover mais independência.

“Outras práticas podem transformar o banheiro em um espaço ainda mais seguro, como a instalação de um banco fixado dentro do box e, se o tapete for indispensável, optar pelos modelos emborrachados”, orienta Vera.

Não obstrua as passagens



Não deixe móveis nos espaços de circulação como mesas de centro ou estátuas, porque podem atrapalhar a locomoção dos idosos. Evite deixar qualquer objeto pelo chão, principalmente fios condutores e extensões por serem obstáculos perigosos.

“Além de causar quedas, os fios e extensões apresentam riscos para toda a família, devido à possibilidade de sobrecarga elétrica”, explica a geriatra.

Invista em boa iluminação



A tecnologia pode ser nossa amiga, em especial para tornar a casa ou residenciais sênior mais funcionais. Ao invés de pagar caro em contas de luz por ter que deixar muitos cômodos acesos durante a noite, aposte em lâmpadas com sensores de movimento.

“Estes sensores permitem que as luzes acendam automaticamente quando o idoso colocar o pé no chão, iluminando o espaço de forma suave e ajudando a reduzir os custos com energia”, aconselha.

Viver bem é viver com segurança



Pequenas mudanças fazem uma enorme diferença na rotina da terceira idade. Adaptar os ambientes não é apenas uma medida de proteção, mas um gesto de cuidado, respeito e valorização da autonomia dos idosos. “Muitas vezes, o que parece um detalhe, como um fio solto ou uma luz fraca, pode ser decisivo na prevenção de acidentes. Por isso, pensar na casa como um espaço inclusivo é essencial para o envelhecimento saudável”, destaca a especialista.

