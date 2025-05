Frio e terceira idade: quatro cuidados para proteger os idosos no inverno

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Para enfrentar as baixas temperaturas do inverno, que começa em 21 de junho, os idosos precisam de cuidados especiais para se manterem saudáveis, recomenda a Vera Bellinazzi, geriatra da 3i Residencial Sênior, que atua em atendimento humanizado e residenciais sênior para idosos lúcidos e não-lúcidos.



“Com a chegada dos dias mais frios, a terceira idade, que é um grupo mais vulnerável, enfrenta riscos maiores à saúde como hipotermia, doenças respiratórias, como gripes e pneumonias, e o aumento das dores crônicas como artrites e artroses. Por isso, nessa época é fundamental redobrar a atenção em cuidados básicos do dia a dia que envolvem a alimentação, vestuário, vacinas, remédios, entre outros”, comenta.



De acordo com dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe), do Ministério da Saúde, no Brasil, um a cada cinco idosos internados por gripe não resistiu em 2024. Vera reforça a importância da imunização para a proteção dos idosos nessa época do ano.

"A vacina desempenha um papel fundamental na proteção dos idosos durante o inverno. É importante que eles estejam com a caderneta de vacinação em dia. Outros cuidados também são fundamentais na prevenção da gripe, como tomar banho em horários e temperaturas adequadas, vestir-se bem para o frio e manter uma alimentação saudável, entre outros hábitos importantes", reforça Vera.



O inverno, assim como as demais estações, tem duração de três meses. Para enfrentar os dias mais frios de forma saudável, a geriatra lista cuidados importantes:



Mantenha-os aquecidos



Seja dentro de casa ou em ambientes ao ar livre, os idosos precisam estar bem agasalhados com roupas próprias para o frio. “Itens como toucas, gorros, luvas e meias ajudam na retenção do calor corporal e protegem as extremidades do corpo”, aconselha.

Líquidos são indispensáveis



Durante as baixas temperaturas, os idosos podem sentir menos sede e, consequentemente, beber menos água. Por isso, é imprescindível oferecer líquido a cada hora e deixá-lo acompanhado de uma garrafa d'água.

“Para enfrentar os dias mais frios e manter a hidratação em dia, vale também oferecer chás naturais, chocolate quente, caldos e sopas. O importante é incentivar a ingestão de líquidos para manter o bom funcionamento do organismo”, indica a médica.



Hora do banho



Recomenda-se que o banho seja tomado no período da tarde, já que a temperatura ambiente costuma ser mais elevada e, dessa forma, o idoso não ficará exposto ao frio intenso.

“Os banhos precisam ser mais rápidos e em temperaturas amenas. Além disso, o inverno costuma causar ressecamento de pele, por isso, após o banho, usar um hidratante corporal fará toda a diferença”, esclarece a geriatra.



Inclua atividades físicas e sociais na rotina



É comum que, no inverno, haja uma resistência a realizar exercícios, mas eles não devem ser deixados de lado. “Os idosos precisam manter o corpo em movimento nos dias frios para fortalecer a musculatura e melhorar a circulação. Para incentivá-los, aposte em atividades ao ar livre e em grupo, que também ajudam a combater a ansiedade durante a estação e contribuem na reposição da vitamina D. Existem diversas opções que podem ser praticadas no dia a dia, entre elas: dança, artesanato, caminhada, culinária e bingo”, recomenda.

