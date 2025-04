Vacina contra herpes-zoster pode reduzir risco de demência em idosos

Por Wagner Lauria Jr/SBT News

A vacina contra a herpes-zoster, conhecida por proteger contra o "cobreiro" e ser o mesmo vírus da catapora, pode ter um benefício inesperado para os idosos: a redução do risco de demência. A descoberta vem de um estudo realizado pelos pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e foi recentemente publicado na revista Nature.



Como a pesquisa foi feita?



O estudo acompanhou mais de 280 mil pessoas idosas no País de Gales, e os resultados mostraram que os indivíduos que haviam sido vacinados contra a herpes-zoster tinham 20% menos chances de desenvolver demência sete anos após a imunização, em comparação com aqueles que não tomaram a vacina.

Essa proteção foi observada independentemente de outras variáveis, como comorbidades, hábitos de vida ou nível de educação.

A pesquisa foi baseada em um "experimento natural" que surgiu devido à política de vacinação do governo galês. Em 2013, o país iniciou uma campanha de vacinação contra a herpes-zoster, mas com um estoque limitado de vacinas. A solução encontrada foi vacinar apenas os indivíduos de 79 anos no dia 1º de setembro daquele ano.

O ciclo de vacinação se repetia anualmente, incluindo apenas aqueles que completavam 79 anos dentro do período determinado. Esse processo criou uma oportunidade única para estudos de comparação entre indivíduos de idades muito próximas, mas com diferentes status de vacinação.

Sistema nervoso



Os pesquisadores sugerem que a relação entre a vacina contra herpes-zoster e a diminuição do risco de demência pode estar ligada ao efeito que as infecções virais têm no sistema nervoso. O vírus da herpes-zoster, por exemplo, pode desencadear inflamação no cérebro ou mesmo levar a danos neurotóxicos. Ao prevenir a infecção, a vacina pode estar ajudando a evitar esse tipo de dano e, assim, reduzir o risco de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas.

A herpes-zoster é causada pelo vírus varicela-zoster, o mesmo responsável pela catapora. O vírus causador da doença está presente em 95% das pessoas, segundo a Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, e pode ficar latente por toda a vida.

A doença, também conhecida como cobreiro, se manifesta na pele, com erupções e bolhas, especialmente no pescoço, nas costas, no tórax e no abdômen que duram de duas a quatro semanas.

Já a demência afeta mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo e esse número aumenta a cada 3 segundos. Os dados são da Organização Mundial da Saúde (OMS). A condição atinge 1,76 milhão brasileiros com mais de 60 anos, segundo levantamento da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).