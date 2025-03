Herpes Zoster Week: saiba mais sobre a doença, sintomas e riscos

O herpes-zoster é uma doença causada pelo mesmo vírus que provoca a catapora. Pesquisas apontam que, aproximadamente, 1 em cada 3 pessoas pode manifestar o herpes zoster em algum momento da vida. A doença tem como principal característica a dor provocada pelas lesões cutâneas, que podem surgir em qualquer lugar do corpo, mas são mais frequentes no tórax, na região cervical e na face, seguindo os trajetos dos nervos.

Entre os dias 10 e 15 de março, acontece a quarta edição da Herpes Zoster Week. A ação é uma campanha anual promovida pela biofarmacêutica GSK em parceria com a International Federation on Ageing (IFA), que visa aumentar a conscientização da população sobre a doença, seus riscos e gravidade ao redor do mundo e incentivar o público, especialmente pessoas com 50 anos ou mais, a buscar mais informações sobre o tema e consultar um médico.

Somente no ano de 2024, 2.609 pessoas com 50 anos ou mais foram hospitalizadas no Serviço Único de Saúde (SUS) devido a complicações causadas pelo vírus varicela zoster no Brasil. Mais de 90% dos adultos brasileiros podem estar infectados com esse vírus, que tem a possibilidade de ser reativado com o avanço da idade, causando o herpes zoster.

“Apesar do maior registro de casos de herpes zoster nos últimos anos, a percepção de risco sobre a doença no Brasil ainda é baixa, e há muitas lacunas de conhecimento sobre sua gravidade. Grande parte das pessoas ignora o fato de que a idade é um fator de risco para o herpes zoster, assim como outras questões que enfrentamos no dia a dia, e várias comorbidades comuns nesta fase da vida, como doenças cardiovasculares, diabetes, pneumopatias, doença renal crônica e outras. É preciso lembrar que se sentir jovem e saudável não é a mesma coisa que ter uma boa imunidade e o herpes zoster pode se manifestar quando menos esperamos e ter um impacto severo na saúde e na qualidade de vida”, afirma o infectologista Jessé Reis Alves, gerente médico de vacinas da GSK.

Mais sobre o herpes-zoster



Também conhecido como “cobreiro”, o herpes-zoster é uma doença causada pelo vírus varicela-zoster. Uma vez adquirido, esse vírus pode permanecer adormecido no organismo durante toda a vida do indivíduo e vir a ser reativado em um momento de comprometimento do sistema imunológico. A doença geralmente se manifesta como uma erupção cutânea unilateral, que segue o trajeto de um nervo provocando muita dor e pode ter complicações sérias e duradouras. Adultos com 50 anos ou mais estão em maior risco de desenvolver esse quadro devido à diminuição da imunidade relacionada à idade.

Dentre as sequelas duradouras que o herpes-zoster pode deixar, a mais frequente delas é a neuralgia pós-herpética, que pode afetar até 30% dos pacientes. A complicação é diagnosticada quando a dor persiste por mais de 90 dias na área onde a erupção cutânea ocorreu e pode durar anos. Além disso, pessoas que manifestaram a doença apresentam um risco 40% maior de eventos cerebrovasculares, como o AVC, ao longo de períodos que variam de 3 meses a mais de um ano após o quadro do herpes zoster.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia